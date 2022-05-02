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Joeman徵人起薪開4萬挨轟慣老闆 本人親回覆：我不是！

聯合新聞網 / 綜合報導
知名YouTuber Joeman近日徵聘「3C開箱編輯」。圖／取自臉書
知名YouTuber Joeman近日徵聘「3C開箱編輯」。圖／取自臉書

知名YouTuber Joeman近日徵聘「3C開箱編輯」，起薪4萬元，福利包括年終兩個月、旅遊獎金一個月、三節獎金等。Dcard網友看了怒轟「根本慣老闆」，對此，Joeman親自回文解釋，4萬薪水只是起薪，如果是資深編輯會再調整，且貼文中各種獎金只是保底，如果業績好也會再增加，強調「我自認不算慣老闆」。

Joeman近日徵聘「3C開箱編輯」，起薪4萬元，福利包括年終兩個月、旅遊獎金一個月、三節獎金、勞健保等，工作滿一年可參加刮刮樂大賽，附圖也提及「號召新鮮的肝」，應徵條件包括熟悉3C產品各方面與新資訊，如手機、PC、攝影、電玩、募資新品等；需有流暢的文案能力；需有基本的攝影操作能力，需操作全幅相機。

Dcard網友看了怒轟「Joeman根本慣老闆」，他試算Joeman貼出的徵人薪資，年薪大約68萬，但是Joeman提出的應徵條件，應該是無法接受沒有經驗的新人，也就是要具備許多能力、有經驗、在北部工作，薪水卻只有這些，對比YouTuber蔡阿嘎員工福利還有住宿補助，Joeman則只有刮刮樂，連勞健保都被列入福利，工時也沒有寫清楚，讓他無言。

該篇貼文下方出現Joeman本人留言解釋，他表示，4萬只是起薪，若應徵者是資深編輯，那薪資肯定會再往上加，而年終與其他獎金也只是保底，若業績好的時候一定會再往上增加。

Joeman表示，目前工作室有4位正職員工，近三年發放的年終與獎金合計六個月以上，年薪都是破百萬或近百萬，他直說「以媒體業來說我自認不算慣老闆」，另只有Joeman與正職編輯需要進工作室，工作完就離開，其他經紀人、剪輯師都是在家上班，工時彈性，完成工作就下班，每週工作時數不超過40小時。

不過Joeman也表示，偶爾遇到新產品較多的旺季也會有加班需求，「如九月iPhone上市，那當然是整個工作室都在爆肝拍片剪片加班」。他指出，「目前我工作室開始請人後近五年，無人離職，在我團隊的薪資實在也說不上頂尖，但我覺得算是同業中上程度」。

其他網友則留言「起薪這樣還好吧」、「同業朋友曾在台中某新媒體上班，內容包含直播+拍攝+剪片36k（熬兩年升2k），年終1.5月，三節就老闆副業的商品」、「整篇都你自己在通靈欸」、「這很優渥啊…是不是沒待過台灣媒體業」、「就文組正常薪水啊」。

薪水 Dcard YouTuber

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