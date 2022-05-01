台北7年級生曝「我確診了」 提出2點建議並列出5天病症

台北一名七年級男網友4/23在夜市用餐後4/26開始肌肉酸痛與喉嚨痛，4/28 PCR採檢確診，「我覺得目前政府的應變能力已經跟不上確診的速度了」。他提出兩點建議，呼籲大家一定要有常備藥，不然會無藥可吃。

原PO在PTT上以「我PCR陽性確診了」為題表示他是7年級生，打了二劑BNT，沒任何慢性病，4/28因為人不舒服，就前往醫院看耳鼻喉科，體溫正常但沒有做快篩，所以醫生也不敢跟他離太近，口頭問一問就請他去拿藥，護士建議他順便去排公費PCR，他中午吃飯開始吃不太下、發燒，下午拿到快篩，「倒下去連等都不用等，流過去馬上2條線」，後續直接回家自主隔離等通知，晚上11點多上健保快易通查詢，確認PCR陽性確診。

4/29凌晨1點多收到簡訊並要他填資料，等候後續的市府關懷照護事宜，4/29他在家等電話，但因為人真的很難過，1922也打不進去只好改打1999，接通後也是請他自行在家隔離，如果有發燒不退或比較嚴重的話再打119，所以只好再等衛生局來電，4/30早上10點終於接到衛生局電話，但對方說，「你還年輕，如果是輕症的話在家隔離就好」。

他當時有跟對方詢問三個問題，「我沒有藥可以吃怎麼辨？」衛生局留下臺北市居家照護關懷中心電話給他。他接著問，「不是會提供防疫包嗎？」對方則回答目前確診人數較多，配送可能沒有這麼快。他最後問，「是否可入住防疫旅館？」對方則說，如果自已家裡可一人一室的話則不建議住，因為防疫旅館是兩人一室。

也就是說，原PO如果沒有4/28先去看醫生是完全沒有藥可以吃的，只能吃自已準備的常備用藥。他也建議，「也請各位版友出門真得要小心，能外帶回家吃還是帶回家吃吧」。

原PO列出他過去五天的病症，4/26陸續開始上半身肌肉酸痛、輕微喉嚨痛。4/28去做公費PCR，晚上就被通知PCR陽性確診，當時他的症狀有「半夜畏寒、盜汗、喉嚨痛／癢、上半身肌肉酸痛、疲憊、發燒最高約39.3、頭痛、食慾不振等」。4/29則變成半夜畏寒、盜汗且喉嚨超痛，開始咳嗽、聲音沙啞，整天有大量的痰，顏色介於黑跟綠之間，流很黏的鼻水，吃藥後雖有退燒，但3-4小時後又會發燒。4/30半夜盜汗、喉嚨痛，但痛的程度大概約前一天的一半，咳嗽、聲音沙啞、整天有大量的痰，但顏色漸漸變淡，鼻水依然有點黏度、體溫正常。

經過這次確診經驗，他提出兩點建議，「如果可以的話請先準備一些常備用藥，溫度計、血氧機（請各位板友自行評估是否需要，我個人是沒有買，那是朋友借我的）」、「如果有些喉嚨痛等小症狀，快篩陰性的話，建議先去醫院看病拿藥」。

網友紛紛留言，「祝早日康復」、「國外朋友也是這樣。流感、重感冒症狀」、「這就是把人丟在家裡嘛」、「最近外食只有夜市吃東西就中也太衰」、「跟流感症狀很像，沒差啦」、「打三劑症狀會弱很多」。