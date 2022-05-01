她帶孩子看牙醫錢帶不夠 向路人借500元被拒 嘆1句反被網友嗆

遇上陌生人開口借錢，幫是人情，不幫是道理！一名媽媽於網上發文抱怨，稱日前帶小孩看牙醫時帶不夠現金，於是想向途人借500元，已表明會即時用手機轉帳還錢，但問了3人也說沒帶錢，她猜想對方是有意不借，不滿地批評「社會沒溫暖了」。貼文引起熱議，不少網友反批原po道德綁架，「再多一點妳這種愛抱怨這種事的人，社會會更沒溫暖，非親非故的為什麼要冒着500可能會被騙的風險借你嘞？」。

該名媽媽於FB社團「匿名公社」發文表示，當時問了3名路人也借不到錢，只好帶着小孩趕快回家拿錢，埋怨道「只是天氣開始飄雨陰天，我就不想帶着小孩跑來跑去的，為什麼500也沒辦法借呢？」。媽媽認為500元只是小錢，並強調當時已表明會馬上用手機轉帳，不是拖很久才還，故質疑對方疑心太重，又覺得社會失去人情味，不滿地說「這沒什麼好詐騙的吧，是我想太少，他們想太多嗎？當時覺得社會沒溫暖了」。

有網友指出「只是騙子太多，不是溫暖太少」、「因為愛心被濫用，所以現在的人防備心非常高」、「被騙過幾次後，人都有防衛心」。

不過也有不少網友認為原po心態有問題，「人家沒有義務要幫忙，而且太多詐騙了！」、「你為什麼不先轉帳再拿錢，你不是和別人的心態一樣」、「別人不幫忙你就情緒勒索、道德綁架，到底是誰比較有事」、「怎麼會認為別人就該幫，不幫就是沒溫暖，真的顛覆我的三觀」。

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文章授權轉載自《香港01》