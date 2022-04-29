快訊

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

緊抓桌沿、不停抖腳…普亭患上帕金森氏症？醫學專家這樣看

路上見一外送員車上這現象超傻眼 網怒：我一定給負評

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在路上看到一名外送員背後的外送箱拉鍊沒關，裡面的物品快要掉出來。 圖／外送員的奇聞怪事
有網友在路上看到一名外送員背後的外送箱拉鍊沒關，裡面的物品快要掉出來。 圖／外送員的奇聞怪事

外送服務越來越普及，門檻也不高，因此不論是當外快或者正職，都吸引不少人加入，不過也因為外送人員眾多，素質難免良莠不齊。一名網友日前在路上看到一位外送員背後的箱子拉鍊大開，裡面的物品彷彿快要掉出來，讓他看了很傻眼。

從這名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，一位外送員騎著機車，後座擺放著一個大型外送箱，但箱子的拉鍊完全沒有拉上，裡面放的物品傾斜一邊，搖搖欲墜，一不小心就有可能全部掉到路上。這一幕讓後方的原PO看了很傻眼，直呼「斜槓就好，可以不要斜包嗎？」

貼文引起譁然，「這樣不會掉下來也是很猛」、「您的餐點已在路上」、「這已經是特技團了！不過，人家有本事送到就好」、「哥送的不是餐，是…灑脫」、「再一個坑洞就會變『在地美食』」、「這餐點的客人真可憐」、「來一個左轉應該就噴光光了」。

多數人都大罵想給負評，「看到這種爛塌髒又快掉不掉的，真的會很不舒服，好好的一個包弄好它很難嗎？」、「又髒又歪…『外送師』大包最可恥的兩項成就一次達成，這種負評+檢舉一次就要給滿才可以」、「不知道如果自己吃的感想」、「客人的餐都快掉出來了，這傢伙真的不敬業」、「實在是蠻沒有職業道德的」、「這種真的很缺德」、「大包可以扁斜到這樣，代表你的人生，也是隨隨便便，不怎麼樣」、「我下樓取餐看到歪成這樣的包，一律給負評」。

外送員

延伸閱讀

「外送國家隊」將成立 擬電子支付、不可送進醫院

外送工會：指揮中心定案禁止外送至醫療院所內 時程未定

外送快篩試劑給居隔友人卻遭竊 他氣炸問客服才知「不是第一次」

竹市外送員前3肇事路段曝光 監理站辦交通安全教育訓練

相關新聞

路上見一外送員車上這現象超傻眼 網怒：我一定給負評

外送服務越來越普及，門檻也不高，因此不論是當外快或者正職，都吸引不少人加入，不過也因為外送人員眾多，素質難免良莠不齊。一名網友日前在路上看到一位外送員背後的箱子拉鍊大開，裡面的物品彷彿快要掉出來，讓他看了很傻眼。

疫情升溫爆快篩之亂 網點出這兩種情況必篩

全國昨(28)日起實施快篩實名制，將近5千家社區藥局加入販售行列，但每間藥局僅配發78人份，首日就引發「快篩之亂」。一名女網友表示，比起害怕染疫，她更怕會影響身邊的親朋好友，因此她就點出兩點必篩條件...

外送快篩試劑給居隔友人卻遭竊 他氣炸問客服才知「不是第一次」

本土疫情急速升溫，導致快篩試劑供不應求。近日就有網友踢爆，請某外送平台送快篩給正在居家隔離的朋友，快篩卻沒有順利送達，疑似被外送員順手牽羊，聯繫客服才知過去早有類似案例，網友紛紛直呼「真的太扯！」。

他苦跑10間店買5組「300元快篩」 見新政策怒吼：我是盤子

本土確診飆升，原訂5月才實施的快篩實名制今（28日）提前上路。指揮中心指揮官陳時中表示，今天起民眾可持健保卡或居留證，於全台4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所購買家用快篩試劑。每輪每身分證字號僅能購買1次，1人1份5劑，共500元。消息一出，引發大批民眾搶購熱潮。

她生理痛到無法工作欲請假 主管卻回「再這樣我就沒法了」

據《性別工作平等法》第十四條第一項規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日。日前一名網友在「爆怨公社」發文提到，因體質關係，每個月生理期都讓她痛到無法工作，沒想到主管卻說：「再這樣下去我就沒辦法了。」讓她感覺被主管威脅。

他不滿最混員工考績拿A 反遭網酸：自我感覺良好

考績好壞往往會影響升遷和加薪的機會，使得許多員工相當重視。近日就有一名網友爆料，部門裡最混的同事考績卻拿Ａ，令他十分不滿。然而，該文章不但沒有獲得同情，反倒引來大批網友抨擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。