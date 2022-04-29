路上見一外送員車上這現象超傻眼 網怒：我一定給負評

外送服務越來越普及，門檻也不高，因此不論是當外快或者正職，都吸引不少人加入，不過也因為外送人員眾多，素質難免良莠不齊。一名網友日前在路上看到一位外送員背後的箱子拉鍊大開，裡面的物品彷彿快要掉出來，讓他看了很傻眼。

從這名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，一位外送員騎著機車，後座擺放著一個大型外送箱，但箱子的拉鍊完全沒有拉上，裡面放的物品傾斜一邊，搖搖欲墜，一不小心就有可能全部掉到路上。這一幕讓後方的原PO看了很傻眼，直呼「斜槓就好，可以不要斜包嗎？」

貼文引起譁然，「這樣不會掉下來也是很猛」、「您的餐點已在路上」、「這已經是特技團了！不過，人家有本事送到就好」、「哥送的不是餐，是…灑脫」、「再一個坑洞就會變『在地美食』」、「這餐點的客人真可憐」、「來一個左轉應該就噴光光了」。

多數人都大罵想給負評，「看到這種爛塌髒又快掉不掉的，真的會很不舒服，好好的一個包弄好它很難嗎？」、「又髒又歪…『外送師』大包最可恥的兩項成就一次達成，這種負評+檢舉一次就要給滿才可以」、「不知道如果自己吃的感想」、「客人的餐都快掉出來了，這傢伙真的不敬業」、「實在是蠻沒有職業道德的」、「這種真的很缺德」、「大包可以扁斜到這樣，代表你的人生，也是隨隨便便，不怎麼樣」、「我下樓取餐看到歪成這樣的包，一律給負評」。