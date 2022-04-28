他苦跑10間店買5組「300元快篩」 見新政策怒吼：我是盤子

本土確診飆升，原訂5月才實施的快篩實名制今（28日）提前上路。指揮中心指揮官陳時中表示，今天起民眾可持健保卡或居留證，於全台4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所購買家用快篩試劑。每輪每身分證字號僅能購買1次，1人1份5劑，共500元。消息一出，引發大批民眾搶購熱潮。

對此，有網友在PTT以「上週買一支300快篩的是盤子？」為題，表示兩周前看到確診數字不斷上升的時候，就去買快篩試劑自行篩檢。當時原PO跑了十幾家店，才買到300元一組的試劑，並且一口氣買下5組。如今看到指揮中心記者會公告，眼見自己買貴了，忍不住直呼「早知道就不管，超氣」。

不少網友看完原PO的抱怨文，紛紛回應「沒人逼你，不要太不滿」、「笑死，到底買快篩要幹嘛」、「是蠢蛋，但我不是說你」。有網友吐槽說「早買早享受，晚買享折扣」、「恐慌怕死活該被當盤子，沒被框列有打疫苗何必自作聰明去篩」、「你可以攤平啊！再買20組實名制的」、「公司發超多都免費，爽」。

另外有網友建議原PO換個角度看待這件事情，「健康無價，若不幸確診，保險最高理賠8萬，怎麼能說是盤子？」、「我之前買5支2480元」、「口罩實名制之前也是漫天喊價啊」、「一支300元我也買過，不過只有買1支」、「上周公司才在團購，ㄧ支210元」。