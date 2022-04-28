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他不滿最混員工考績拿A 反遭網酸：自我感覺良好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名員工於網上抱怨，部門裡最混的同事考績最好，反遭網批。示意圖／ingimage
一名員工於網上抱怨，部門裡最混的同事考績最好，反遭網批。示意圖／ingimage

考績好壞往往會影響升遷和加薪的機會，使得許多員工相當重視。近日就有一名網友爆料，部門裡最混的同事考績卻拿A，令他十分不滿。然而，該文章不但沒有獲得同情，反倒引來大批網友抨擊。

一名網友在PTT發文抱怨，稱他就職的部門最近公布考績結果，一般來說每10人中，會有1人A、1人B、7人C、1人D，考績最好的人年薪約莫比其他同仁多出4個月，且在調薪幅度和升職機會上都更有優勢。但他發現，一直以來最混的一位同事考績卻拿A，令他忿忿不平。

他甚至列舉一連串該同事的摸魚事蹟，包含「一週遲到3至4天」、「上班時間跑回家」、「經常不在座位上且找不到人」、「午休不吃飯，等上班時間才去吃」等等，他直指這些行為根本就是在騙加班費，並向網友請益如何應對。

多數網友見狀勸他，「打考績是老闆的事，關當事人什麼事？」、「不用管別人，不爽就換工作」。更有網友直言，「行為混不代表價值低啊」、「公司又不是慈善事業，真那麼爛還領比你好，是你更爛」、「你的價值在公司的眼中就是沒他高」、「很多人都自我感覺良好，看不到別人的優點」。

當有網友問及該同事產出如何時，原po也承認，「老實說產出在部門來說是真的相對有品質的，出錯率跟失誤率都低」，因此又引來網友一陣撻伐，「人家效率好產出有品質，你只能提升自己」、「人家work smart」、「他有按時交出成績，其他的你管不到啊」。

不過也有網友站在原po立場推斷，「這種10之89老闆有在罩他」、「你要不要先確認他跟老闆是不是有關係？」、「應該有相當背景」。

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