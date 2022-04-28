國小生髒話掛嘴邊、買東西不看價錢 他驚訝：這是什麼家教啊？

隨著科技的進步，從小浸潤在3C產品中的數位原住民就此出現，其早熟的程度不同於以往。日前有網友表示，他在超市意外聽見2個國小孩童間的對話，內容提及A片與豪奢的金錢觀，讓他備受衝擊，「天啊！2個國小生，這是什麼對話？是什麼家教啊？」

原PO在「爆廢公社公開版」描述，自己逛超市時遇見2個看似國小三、四年級的學生，「男生看起來外觀可可愛愛的，小女生胖胖的戴著眼鏡也蠻可愛的」，然而，小男童隨即對著手機裡的歐美A片大聲嚷嚷「應該是破麻吧？是破麻！」，小女童雖然答非所問，但也透露出特別的金錢觀，「我其實很有錢，買東西都不看價錢」，理應童言童語的年紀卻出現成熟的話題，讓原PO大吃一驚。

貼文曝光，引起網友熱議，「好恐怖，連大人也不一定會說出的對話」、「我買東西也都沒在看價錢的，因為不用看我就知道我買不起了」、「讓我想到2年前去速食店買東西，兩個國小小朋友看到我就對我喊『大奶妹欸！』，然後一直討論要不要靠近我一點」、「我上次假日帶我兒子去他們學校操場運動，也是看到國小小情侶，女生坐在男生腿上摟摟抱抱，還帶著更小的弟弟妹妹」、「老實說『可愛的年紀』也是成年人對小孩子過度投射的幻想而已吧」。

也有人認為應當及早導正觀念，「他們會有這樣的字語，都是聽同學或是網路，破麻這二字他們應該不懂真正的涵義，只知道好玩，大家都有講」、「小孩子還是應該要好好建立正確的性觀念和社會化的常識」、「只能灌輸小孩正確觀念，家長也要嚴以律己才能服小孩」。