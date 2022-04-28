快訊

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

整理包／五一沒火車搭 台鐵罷工始末、訴求與應急方案一次看

中尉遭控下藥迷昏女性未遂 陸軍證實警方進營區拘提

國小生髒話掛嘴邊、買東西不看價錢 他驚訝：這是什麼家教啊？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友不經意聽見國小生間的對話，內容卻讓他大吃一驚，感嘆「這是什麼家教啊」。示意圖／ingimage
網友不經意聽見國小生間的對話，內容卻讓他大吃一驚，感嘆「這是什麼家教啊」。示意圖／ingimage

隨著科技的進步，從小浸潤在3C產品中的數位原住民就此出現，其早熟的程度不同於以往。日前有網友表示，他在超市意外聽見2個國小孩童間的對話，內容提及A片與豪奢的金錢觀，讓他備受衝擊，「天啊！2個國小生，這是什麼對話？是什麼家教啊？」

原PO在「爆廢公社公開版」描述，自己逛超市時遇見2個看似國小三、四年級的學生，「男生看起來外觀可可愛愛的，小女生胖胖的戴著眼鏡也蠻可愛的」，然而，小男童隨即對著手機裡的歐美A片大聲嚷嚷「應該是破麻吧？是破麻！」，小女童雖然答非所問，但也透露出特別的金錢觀，「我其實很有錢，買東西都不看價錢」，理應童言童語的年紀卻出現成熟的話題，讓原PO大吃一驚。

貼文曝光，引起網友熱議，「好恐怖，連大人也不一定會說出的對話」、「我買東西也都沒在看價錢的，因為不用看我就知道我買不起了」、「讓我想到2年前去速食店買東西，兩個國小小朋友看到我就對我喊『大奶妹欸！』，然後一直討論要不要靠近我一點」、「我上次假日帶我兒子去他們學校操場運動，也是看到國小小情侶，女生坐在男生腿上摟摟抱抱，還帶著更小的弟弟妹妹」、「老實說『可愛的年紀』也是成年人對小孩子過度投射的幻想而已吧」。

也有人認為應當及早導正觀念，「他們會有這樣的字語，都是聽同學或是網路，破麻這二字他們應該不懂真正的涵義，只知道好玩，大家都有講」、「小孩子還是應該要好好建立正確的性觀念和社會化的常識」、「只能灌輸小孩正確觀念，家長也要嚴以律己才能服小孩」。

爆廢公社 家教

延伸閱讀

病例數據地圖／查查你家附近確診數有多少！確診率最高不在北北基、這24區仍是淨土

算命節目開價30萬元改運費 婆婆遭阻攔「那就偷偷給3萬8」

「下班只想休息」被妻碎念氣到回娘家 網友齊轟：跟著你不如養寵物

停車7天收費1萬多元還出動保全來收 他心痛喊「只能認命」

相關新聞

他苦跑10間店買5組「300元快篩」 見新政策怒吼：我是盤子

本土確診飆升，原訂5月才實施的快篩實名制今（28日）提前上路。指揮中心指揮官陳時中表示，今天起民眾可持健保卡或居留證，於全台4,909家健保特約藥局及58個偏鄉衛生所購買家用快篩試劑。每輪每身分證字號僅能購買1次，1人1份5劑，共500元。消息一出，引發大批民眾搶購熱潮。

她生理痛到無法工作欲請假 主管卻回「再這樣我就沒法了」

據《性別工作平等法》第十四條第一項規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日。日前一名網友在「爆怨公社」發文提到，因體質關係，每個月生理期都讓她痛到無法工作，沒想到主管卻說：「再這樣下去我就沒辦法了。」讓她感覺被主管威脅。

他不滿最混員工考績拿A 反遭網酸：自我感覺良好

考績好壞往往會影響升遷和加薪的機會，使得許多員工相當重視。近日就有一名網友爆料，部門裡最混的同事考績卻拿Ａ，令他十分不滿。然而，該文章不但沒有獲得同情，反倒引來大批網友抨擊。

國小生髒話掛嘴邊、買東西不看價錢 他驚訝：這是什麼家教啊？

隨著科技的進步，從小浸潤在3C產品中的數位原住民就此出現，其早熟的程度不同於以往。日前有網友表示，他在超市意外聽見2個國小孩童間的對話，內容提及A片與豪奢的金錢觀，讓他備受衝擊，「天啊！2個國小生，這是什麼對話？是什麼家教啊？」

他問台灣東部一哥是誰？鄉民點名「這縣市」：去過就知道熱鬧

台灣東部的好山好水，是許多民眾喜愛的旅遊地點，不僅可以遠離城市喧囂，還可以享受大自然的洗滌。對此，就有一名網友好奇發文詢問「到底誰才是東部一哥？」貼文引來大批網友熱烈討論。

客訂房稱兩大一小 一問才知「小孩18歲」他傻眼

「在父母眼中，孩子永遠是孩子」表達許多父母總是為子女操心一輩子，不料，這句感人至深的話語卻造成民宿業者的困擾。近日一家民宿就於網上抱怨，客人預定入住人數「兩大一小」，進一步詢問才發現其中的「小」已經18歲。該文一出，引發眾多服務業人員直呼「習以為常」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。