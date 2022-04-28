客訂房稱兩大一小 一問才知「小孩18歲」他傻眼

「在父母眼中，孩子永遠是孩子」表達許多父母總是為子女操心一輩子，不料，這句感人至深的話語卻造成民宿業者的困擾。近日一家民宿就於網上抱怨，客人預定入住人數「兩大一小」，進一步詢問才發現其中的「小」已經18歲。該文一出，引發眾多服務業人員直呼「習以為常」。

在臉書社團「靠北民宿2.0」上，有一家民宿業者稱，在為一位婦人預訂當天空房時，業者請教幾人入住，婦人回應「兩大一小」，而被問到小孩多大時，對方卻回覆「18歲」，讓該業者瞬間傻眼。

此篇發文引起廣大共鳴，其實不只民宿業者，各行各業都曾遇到類似情形，「餐廳也是常遇到，我接到一通訂位電話要訂兩大兩小，問媽媽小孩多大、需不需要準備兒童椅？她回我一個大四一個大二」、「身為專業的旅行從業人員，這種事情常常碰到」、「我還遇過問小孩居隔期間，媽媽的照護怎麼請補助，但小孩已21歲」、「我在診所工作的時候，一個阿嬤進來問小朋友可以打HPV疫苗嗎？我問小朋友多大，阿嬤說21歲」、「這種的在飯店也是一天到晚遇到」、「太多這種客人了，問小孩幾歲，都說高中大學，習以為常了」。

不過，網友們也對此表示理解，「在爸媽的心中，不管多大都是自己的孩子」、「對媽媽來說，小孩永遠都是小孩」、「滿80歲都還是媽媽的小孩」。更有網友問到，「究竟幾歲才算小孩？」引出一家民宿業者親自回應，「國際線定義，未滿2歲為嬰幼兒，2歲以上但未滿12歲為兒童。」不過也有人提醒，每家旅宿的規定不盡相同，事前最好還是致電詢問，避免糾紛。