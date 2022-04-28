算命節目開價30萬元改運費 婆婆遭阻攔「那就偷偷給3萬8」

日前有女網友控訴，婆婆致電給算命節目，被算命老師以幫老公改運為由要求3年共付30萬元，即使被家人阻止，算命老師仍要婆婆保密騙人作勢放棄，實際上是私下一年付3萬8千元，讓原PO氣得大罵：「請問一個正規的算命老師會這樣嗎？還要人家騙人，我真的超火大！」

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」FB社團發文表示，婆婆看完算命節目決定打電話詢問老公的運勢，想不到卻得到有厄運的回覆，對方更索1年10萬元，共3年的改運費，還補充會派人到家收取現金。原PO聽完立刻通知老公去取消，「本來以為沒事了，結果我婆婆一直坐立難安」，問其原因，原來是算命老師主動降價為1年3萬8千元，並要婆婆保密騙兒子沒有要改運，如此貪婪的行徑讓原PO十分火大。

同為過來人的網友分享類似經驗，「詐騙，好幾年前我婆婆也會打電話去問一些算命的，然後也花錢買了一堆東西，然後要我們付」、「我收過婆婆的信，裡面是3張符咒，聽她講這3張是6000元，也是電視上的」、「我媽之前看電視上的算命節目花了3萬左右吧，後來還去台中老師的辦公室，本來說還要做什麼因為沒錢就沒做了，聽完傻眼」、「我媽也有打過，是某過世明星兒子主持的，還好我們即時阻止」。

也有網友建議原PO改帶婆婆去可信任的地方作為替代，「找一個更厲害的跟他說吧，帶你婆婆去正規的廟宇拜一下，行天宮啊媽祖廟啊，捐個香油錢點個光明燈之類的，順便斷絕她所有金錢來源」、「老人家迷信就讓她去廟裡擲筊問一下她才會安心，不然就直接自己帶去人家介紹的算命師算，這種才收紅包而已」。