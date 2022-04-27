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客服通知「有人匯錯」請他轉15萬 網憂詐騙建議「拿去警局」

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO接到銀行客服來電，表示有人匯錯錢到他的戶頭，要求他還回去。示意圖／Ingimage
原PO接到銀行客服來電，表示有人匯錯錢到他的戶頭，要求他還回去。示意圖／Ingimage

網路轉帳非常方便，只要操作手機APP就能將款項匯給指定帳戶，但方便之餘也存在輸入錯誤款項、帳號的風險，更有可能成為詐騙集團的新招數。一名網友在「Dcard」發文表示，他接獲銀行客服來電，表示有人匯錯款項給他，要他協助轉回，原PO半信半疑地打165反詐騙確認，並回撥銀行客服，這才發現並不是詐騙，真的有位糊塗的人誤轉了15萬給他。

原PO以「睡到一半戶頭多了15萬」為題發文，提到他某天早上被一通自稱Line Bank客服的電話吵醒，對方告知他有人誤將款項匯到他的帳戶，要求他把錢還回去，「共15萬1000元，聽到金額整個驚醒，趕快檢查我的網路銀行帳戶，只見8:20分有一筆從渣打帳戶匯款、備註寫著『樂天7日定存』的匯款通知」。

此外，銀行客服還知這個人並非第一次匯錯錢給原PO，「對方之前還有匯錯一次給我過，但是金額沒有很多就3000元，對方問說能不能一起還給他」，讓原PO實在無奈又傻眼，在客服的協助下分兩次將大約15萬元的款項回給原主，「奉勸大家在匯款前要再三確認匯款資料是否正確，不要自己的辛苦錢飛掉，同時也造成其他人的困擾」。

不過有網友跳出來表示，自己也曾遇過同樣事件，提醒原PO有可能是詐騙，「我之前也接過電話，查看帳戶確實多錢，金額跟電話敘述一樣，但我還是直接去警局，請警方陪打電話還有同領出來，然後打電話跟他說錢我領出來放在警局，自己來拿，後來6個月後他也沒領回，警察就通知我領回」。

不少網友紛紛表示，「如果有手續費記得向銀行要回來，或者直接拿到警局，叫銀行自己派人去拿」、「你要確定那是真的銀行客服，如果是詐騙集團的人打給你，你還可能被當作人頭戶洗錢，變警示戶超級麻煩哦」、「也有可能詐騙新手法，要小心，受騙的人存到你帳號，然後詐騙再跟你聯絡匯給其他帳號，然後你就被凍結了」，原PO事後也補充，看完眾人的回覆，他已經先到警局備案，希望事情可以平安落幕。

Dcard

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