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為還6萬債想確診「求病毒體液」 她打3劑BNT憂：怕感染不了

聯合新聞網 / 綜合報導
輝瑞BNT疫苗。圖／路透
輝瑞BNT疫苗。圖／路透

本土新冠肺炎疫情延燒，不少民眾深怕確診紛紛投保防疫險，不過卻有人想利用保單大賺一筆疫情財。一名網友就在Dcard公開徵求確診者的體液，為的就是想染疫好領到保險理賠，用以償還手邊的債務

原PO表示，自己去年打疫苗前有買809元的疫苗接種+傳染病保障健康綜合險專案，手邊有個6萬元信貸要還，只要感染加上隔離，就能獲得理賠7萬5千元。

原PO認為，感染這個病毒也不會怎麼樣「就跟感冒差不多而已」，得一個類似流感的病毒拿到7萬5千元理賠金「就像是天上掉下來的錢」。文末還徵求感染者的血液或口水，更稱疫苗三劑都打BNT「還真的害怕感染不了」。

貼文一出，也釣出有同樣想法的網友，「我確診的話有約30萬可以領，工作到心累的時候，真的有好幾度冒出：如果我確診了⋯這種念頭」、「老實說就算沒缺錢的人，也同樣羨慕這筆意外之財還有爽爽休假的權利，因為我們公司確診跟隔離是有支薪的，所以真的好羨慕」。

然而多數網友卻持反對意見，「不要拿健康開玩笑」、「錢可以再賺，後遺症會不會康復就難說了」、「妳搞不好很衰變成少數的重症」；另外也有網友認為「信貸6萬這數字低的應該只有信用卡刷爆才有的數字」，建議原PO應該改變自己的消費習慣。

對此，有專業網友跳出來解答，指原PO若是故意染疫「保險是不賠的」，現在保險公司更有「輕症可投保／中症等半年／重症一年以上」這些審核標準，後遺症也有可能除外不賠，因此勸原PO「還是好好工作吧」。

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