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被警告「當心工程師歧視文組」 她交年薪數百萬男友：是真的

聯合新聞網 / 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

理工職業就是高人一等？近期，一名文組女子談戀愛，對象是科技業男友，年薪數百萬，交往初期一切都好。不料，相處日子漸長後，男方開始顯露出本性，嫌棄文組沒貢獻、薪水少，令女子越來越心寒，感嘆曾被提醒「小心工程師歧視文組，果然是真的呀」。

該女子在「Dcard」以「有不歧視文組的工程師嗎」為題發文表示，「我交了一個科技業男友，年薪好幾百萬，是我努力好幾輩子也到不了的境界」，雖然經濟能力懸殊，但雙方對性別平等有共識，所以生活開銷都是AA制。

但一段時間後，女友發現兩人價值觀差距極大，更心寒的是「他會嘲諷文組，說文組沒有貢獻、薪水少、是給像我這樣沒經濟壓力的女森（生）讀的」，還對女方的櫃檯行政工作指指點點，直言其他職業都比這賺，甚至要出社會多年的她重考電資。

面對科技業男友種種歧視言論，女方乾脆撂下狠話，「不會用到他任何一丁點的錢，也不會結婚拖累人家，害他養不起小孩」，並提出「要不要繼續在一起隨便」，沒想到男方聽到後哀求不要分手。這一切令女子想起好姐妹曾提醒「小心工程師歧視文組」，她無奈嘆「果然是真的呀」。

女網友紛紛表示「老娘讀文組薪水完全沒比工程師同學少」、「等他自己出去創業，才會知道要尊重文組的人」，前任也是工程師男友的女生則說「我前男友跟你男友一樣欸」、「這種人不行！」三天就分手了。

有理組男網友說「生下小孩如果讀文組，我會把他腿打斷」，也有人澄清「我不會啊，有時候還會羨慕人家會我不擅長的東西」、「他自己的問題吧 我身旁完全沒歧視的」。

文組 工程師 Dcard

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