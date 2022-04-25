今早8點多通勤尖峰「基隆路竟暢通」 上班族驚呼：停課威力大

現在物價上漲，許多小吃店紛紛漲價5-10元不等，一位網友在中午用餐時間，點了蛋花湯跟排骨飯，一上桌之後發現，一碗30元的蛋花湯連青菜都沒有，80元的排骨飯也只有小塊的肉片放在飯上，配著3種小菜，讓她直呼「滿滿的空虛感」。

2022-04-25 20:09