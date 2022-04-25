今早8點多通勤尖峰「基隆路竟暢通」 上班族驚呼：停課威力大
為因應疫情持續升溫，台北市教育局宣布本週實施國、高中大規模線上教學演練，師生免到校。今（25）日是遠距線上教學演練第一天，然而就有上班族意外有感，發現早上8點多本應基隆路最塞的時間，沒想到竟能沿路暢通無阻，引起千名網友共鳴，「難怪我今天上班沒遲到！」
原PO今日早上8點多在臉書社團「信義三兩事」發文感嘆，「國高中沒上課的威力好強，這時間基隆路居然沒塞車」，基隆路是台北信義區上班族的通勤要道，且附近也有多個學區，每到通勤尖峰「必塞」，但北市自本週起實施遠距線上教學演練，大大減少通勤上下學的人潮。
貼文一出，引起一千多位網友共鳴，紛紛留言直呼「沿路暢通無阻」、「難怪今天上班沒遲到」、「昨晚上跑uber eat就很有感了」、「學校停課+企業居家工作+多隔離人數導致路上車流明顯減少」、「真的！平常往內科上班要40-45分鐘，現在只要半小時就可到啦！」
北市目前有多所校園和單位停課停班，由於疫情不斷延燒，北市本週鼓勵國高中演練線上教學，宣布實行大規模遠距教學演練，師生免到校。台北市長柯文哲也表示，有需要必要時可以再延長一周。
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