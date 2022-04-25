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30元「超單純」蛋花湯端上桌她傻眼 網安慰：在台北不貴

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友貼出30元的蛋花湯跟80元排骨飯照片，直呼「滿滿的空虛感」。圖擷自Dcard
一名網友貼出30元的蛋花湯跟80元排骨飯照片，直呼「滿滿的空虛感」。圖擷自Dcard

現在物價上漲，許多小吃店紛紛漲價5-10元不等，一位網友在中午用餐時間，點了蛋花湯跟排骨飯，一上桌之後發現，一碗30元的蛋花湯連青菜都沒有，80元的排骨飯也只有小塊的肉片放在飯上，配著3種小菜，讓她直呼「滿滿的空虛感」。

一位網友在Dcard發文表示，她中午點了蛋花湯跟排骨飯，其中蛋花湯有要求不要蔥跟胡椒，沒想到菜色上桌時，蛋花湯連一小片青菜都沒有，讓她氣得直呼「這碗蛋花湯要30元，大家能接受嗎？」接著她又貼出排骨飯的照片，只見四塊排骨排列在飯上，旁邊附有麻婆豆腐、炒青江菜與炒蛋，她直言「80元的排骨便當長這樣，滿滿的空虛感」。

對此，也有不少外食族感嘆「應該是在台北」、「便當的話，以台北物價來說差不多就是這個價錢跟份量，我連要找80元的便當就有些困難了」、「這在台北的話，說得過去」、「我還覺得蛋偏多耶…看來我的價值觀被台北用壞了嗎」，但也有人認為太貴，直呼「這間開在台南會倒」、「太貴了吧，一碗蚵仔粥50元+一條蝦捲20+一樣10元青菜也才80」、「這蛋花湯在高雄可能25或20元」。

一名網友貼出30元的蛋花湯跟80元排骨飯照片，直呼「滿滿的空虛感」。圖擷自Dcard
一名網友貼出30元的蛋花湯跟80元排骨飯照片，直呼「滿滿的空虛感」。圖擷自Dcard

便當 漲價 Dcard

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