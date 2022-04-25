玉蘭花也物價上漲？ 網友掏50元買到「1朵小花」

路上偶爾會遇到有小販在賣玉蘭花，一束可能3朵20元至30元，50元應該可以買到3束，但日前有一位女網友表示，她拿出50元跟攤販買玉蘭花，沒想到一束鐵絲只有串上1朵花，讓她超傻眼PO文抱怨，網友們則回應笑稱「物價上漲」、「鋼絲就成本就50元了，花是送的」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，只見一根鋼絲串著1朵玉蘭花，PO文抱怨「這樣要50塊，你在跟我開玩笑嗎？」不少人幽默表示「這花名為心痛的感覺」、「萬物齊漲」、「愛心無價」、「剛好串到最後剩一朵」、「因應原物料上漲，調漲價格」、「可能天氣變熱，產量變少」、「鐵最近漲很兇」、「當成做善事吧」、「有機培養無農藥添加、無寄生蟲危害，從樹苗全程由阿嬤細心照顧，這樣想就覺得安慰多了」。

事後有幾位苦主指出，這位販售玉蘭花的阿嬤固定在客人等紅燈時販售，而且銷售手法是以布蓋著玉蘭花，讓顧客無法直接看到買的內容，等收到錢後，才會把花給客人，當客人看到50元只有一朵花時，已經綠燈了，所以也無法追上前。