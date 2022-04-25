快訊

直播／今本土飆5108例再創新高 境外+133無死亡個案

獨／為何1922半夜也不通？指揮中心揭大夜班殘酷接線比

玉蘭花也物價上漲？ 網友掏50元買到「1朵小花」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友花50元買到1朵玉蘭花，讓她十分傻眼，許多人笑稱「物價上漲」。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名女網友花50元買到1朵玉蘭花，讓她十分傻眼，許多人笑稱「物價上漲」。圖擷自臉書社團「爆怨公社」

路上偶爾會遇到有小販在賣玉蘭花，一束可能3朵20元至30元，50元應該可以買到3束，但日前有一位女網友表示，她拿出50元跟攤販買玉蘭花，沒想到一束鐵絲只有串上1朵花，讓她超傻眼PO文抱怨，網友們則回應笑稱「物價上漲」、「鋼絲就成本就50元了，花是送的」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社貼出照片，只見一根鋼絲串著1朵玉蘭花，PO文抱怨「這樣要50塊，你在跟我開玩笑嗎？」不少人幽默表示「這花名為心痛的感覺」、「萬物齊漲」、「愛心無價」、「剛好串到最後剩一朵」、「因應原物料上漲，調漲價格」、「可能天氣變熱，產量變少」、「鐵最近漲很兇」、「當成做善事吧」、「有機培養無農藥添加、無寄生蟲危害，從樹苗全程由阿嬤細心照顧，這樣想就覺得安慰多了」。

事後有幾位苦主指出，這位販售玉蘭花的阿嬤固定在客人等紅燈時販售，而且銷售手法是以布蓋著玉蘭花，讓顧客無法直接看到買的內容，等收到錢後，才會把花給客人，當客人看到50元只有一朵花時，已經綠燈了，所以也無法追上前。

物價 爆怨公社

延伸閱讀

不怕白跑！快篩試劑、口罩酒精哪裡買？ 2超商App＋LINE熱點教你輕鬆查

洋蔥「常溫、冷藏、冷凍」能放多久 一步驟簡單炒成金黃色

iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物 網友：64GB就夠用

武嶺神人「舉輪三公分」自製停車位 網笑：這招老司機

相關新聞

玉蘭花也物價上漲？ 網友掏50元買到「1朵小花」

路上偶爾會遇到有小販在賣玉蘭花，一束可能3朵20元至30元，50元應該可以買到3束，但日前有一位女網友表示，她拿出50元跟攤販買玉蘭花，沒想到一束鐵絲只有串上1朵花，讓她超傻眼PO文抱怨，網友們則回應笑稱「物價上漲」、「鋼絲就成本就50元了，花是送的」。

台中手搖一條街「8品牌連線」買到選擇障礙 釣網曝各縣市戰區

台灣人愛喝手搖飲料，市場競爭激烈，日前一名女網友經過台中路段發現一排店面全都是手搖飲料店，細數總共一次集齊8家手搖店，她將奇景拍下PO網後引來許多人分享各縣市的手搖飲戰區。 這名網友在臉書社團「

想取消7月婚宴飯店卻不給退錢 他崩潰：得賠10幾萬

本土疫情連環爆，單日確診數突破五千例，然而因防疫作法與去年不同，因此指揮中心並未升級防疫警戒至第三級，有網友原訂7月辦理婚宴，業者卻主張政府沒有禁止內用，因此無法退費，算下來得認賠10幾萬，讓他進退兩難。

要求送上6樓外送員不甩 餐點掛馬路旁滅火器上他氣炸

本土疫情大爆炸，許多人叫外送偏好使用「無接觸送餐」，先以信用卡付費後，外送員再將餐點放在家門口，避免與陌生人接觸染疫。然而有網友近日叫外送，要求外送員將餐點送上六樓後放門口，外送員卻直接將餐點掛在一樓大門外的滅火器上，事後聯繫對方也刻意不接電話，客服更沒有回應，讓他非常傻眼。

類機車？他在路上見「多一根」的電動自行車：哪裡怪怪的

為響應節能減碳，不少人改用電動汽機車，不只能省油，還不會有噪音污染。不過有網友近日在馬路上發現一台「電動自行車」，仔細看卻覺得「哪裡怪怪的」，明明是電動車卻有排氣管，其他網友直呼「亂掛車牌很嚴重，附近有警察可以請他關心一下」。

點滷味後發現員工都在咳嗽 他怕爆：要吃還是要扔？

本土疫情大爆發，24日本土確診案例突破5千例，導致民眾日常生活戰戰兢兢，生怕一不小心就染疫。有網友抱怨，近日買滷味發現小吃店人員都在咳嗽，雖然每人都有戴口罩，但還是害他怕怕的，猶豫該不該倒掉不吃。有網友直呼「街上咳嗽的人變多了」，建議先把餐點加熱殺菌再吃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。