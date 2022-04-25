台中手搖一條街「8品牌連線」買到選擇障礙 釣網曝各縣市戰區
台灣人愛喝手搖飲料，市場競爭激烈，日前一名女網友經過台中路段發現一排店面全都是手搖飲料店，細數總共一次集齊8家手搖店，她將奇景拍下PO網後引來許多人分享各縣市的手搖飲戰區。
這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，騎車經過台中市大智路，眼前景象讓她超級訝異，「以為台北手搖杯店最密集，沒想到台中更誇張」，只見整排一樓店面全都是手搖飲料店，從左到右分別有水巷茶弄、五桐號、原典、茶湯會、日見、50嵐、可不可熟成紅茶、聆茶等，一次集齊8家手搖店。
網友也被眼前的手搖飲一級戰區給驚呆了，紛紛留言「房東是想達成全手搖飲租客全成就嗎？」、「台中本來就是手搖茶的發源地～」、「到那裡才發現有選擇障礙就糗了」、「台灣奇景手搖一條街」，也有人笑虧少了COMBUY、COCO、珍煮丹、清心、迷客夏等知名飲料店，不然飲料一條街的名號就可以直接封頂了。
另外，也有網友分享各地手搖飲戰區，「大安捷運站外也是幾乎8家！不誇張」、「高雄楠梓藍昌路也是誇張，一排房子13、14家飲料店」、「高雄鳳山瑞隆路」、「我去梧棲文化路買飲料真的傻眼了，多到我選擇障礙」、「新竹新豐一排面對面也10幾家」。
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