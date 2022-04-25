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想取消7月婚宴飯店卻不給退錢 他崩潰：得賠10幾萬

聯合新聞網 / 綜合報導
網友原訂七月舉辦婚禮。圖為結婚示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage
網友原訂七月舉辦婚禮。圖為結婚示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage

本土疫情連環爆，單日確診數突破五千例，然而因防疫作法與去年不同，因此指揮中心並未升級防疫警戒至第三級，有網友原訂7月辦理婚宴，業者卻主張政府沒有禁止內用，因此無法退費，算下來得認賠10幾萬，讓他進退兩難。

PTT網友表示，他的朋友原訂在7月舉辦婚宴，但近日疫情達到高峰，每日確診數不斷創新高，本來想取消婚宴，飯店業者卻主張防疫警戒沒有升級，指揮中心也沒有禁止內用，所以若取消的話無法退費，得認賠10幾萬元。

該網友表示，現在看來7月的疫情也不會比較和緩，硬辦婚宴只是徒增染疫風險，讓朋友進退兩難，不知道到底該辦還是該取消。

其他網友建議，「先問問飯店接不接受延期？」、「假如疫情會因為婚宴而嚴重，那政府就該禁止，但並沒有，我覺得也不用給自己太大壓力，別自認是自己的婚宴害疫情更嚴重，會來的人通常也都是有完整接種疫苗，但也尊重不參加的親友」。

還有網友建議「減少桌數呢？或者能不能轉寄桌自己去用餐」、「有小北鼻就不要冒風險了」、「先試試延期吧」、「我這禮拜六結婚，只請六桌家宴，來的人不到55人，照常辦」、「我自己是協商訂金轉後續消費」、「我已經延期兩次了」。

結婚 PTT

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