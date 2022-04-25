快訊

台鐵傳司機員PCR陽性確診 緊急匡列7人

好想贏日本？韓國崇日又反日的愛恨情結

點滷味後發現員工都在咳嗽 他怕爆：要吃還是要扔？

聯合新聞網 / 綜合報導
夜市小吃示意圖。圖／報系資料照
夜市小吃示意圖。圖／報系資料照

本土疫情大爆發，24日本土確診案例突破5千例，導致民眾日常生活戰戰兢兢，生怕一不小心就染疫。有網友抱怨，近日買滷味發現小吃店人員都在咳嗽，雖然每人都有戴口罩，但還是讓他怕怕的，猶豫該不該倒掉不吃。有網友直呼「街上咳嗽的人變多了」，建議先把餐點加熱殺菌再吃。

PTT網友抱怨，他出門買滷味，點餐後發現工作人員都在咳嗽，雖然都有戴口罩，還是讓他很害怕，直呼「該吃嗎？還是忍痛當廚餘？」

其他網友也怕爆留言「現在滿街都是咳嗽的人」、「我們家是會立刻全丟」、「想想算了，100多塊捐給餿水桶了，萬一感染花的錢絕對超過100塊」、「突然想到叫外送也很恐怖，根本看不見」、「不了，捐餿水桶了，以後不去那家了，髒死」。

還有網友表示「不放心的話就再加熱」、「微波殺菌一下」、「這件事學到的教訓是以後買餐點前先站旁邊觀察三分鐘，沒人狂咳再買」、「我也都把便當再加熱，吃得安心點」、「你就每一塊挑出來6個面都噴酒精消毒」、「你不覺得路上咳嗽的人變多了嗎？」、「滿街都是咳嗽的人，你要不要閉氣一輩子」。

咳嗽 疫情 PTT

延伸閱讀

婚戒被老婆拿去賣掉 眾人看理由：快離婚！

小孩念什麼系會被打斷腿？ 眾人喊：選它人生毀滅

房門全被貼符咒！眾人看了狂喊：是九天玄女降落地點

公設除了圖書館、健身房還有哪些？ 超多隱藏版其實你「每天用」

相關新聞

點滷味後發現員工都在咳嗽 他怕爆：要吃還是要扔？

本土疫情大爆發，24日本土確診案例突破5千例，導致民眾日常生活戰戰兢兢，生怕一不小心就染疫。有網友抱怨，近日買滷味發現小吃店人員都在咳嗽，雖然每人都有戴口罩，但還是害他怕怕的，猶豫該不該倒掉不吃。有網友直呼「街上咳嗽的人變多了」，建議先把餐點加熱殺菌再吃。

學生被隔離衛生局卻不給證明 家長氣：保險、補助金都拿不到！

本土疫情升溫，許多學校陸續停課，部分家長也接到電話，要陪孩子緊急隔離，日前有一名家長指出「孩子已經搭防疫計程車去篩檢」，結果過幾天衛生所突然將隔離改為自主管理，因此不開隔離單給他們，讓家長傻眼「明明有隔離事實，卻變成自主管理！」

購物網站驚見販售「3劑疫苗小黃卡」 網酸：台灣人太有才

近日疫情不斷升溫，每日都有上千名確診病例，民眾也蜂擁前往施打疫苗來保護自己，一些場所還規定必須接種3劑疫苗才能進入，但網路上卻出現有人販賣蓋了3劑疫苗證明的小黃卡，讓網友大酸「台灣人太有才了」。

不滿白飯被收20元 女子怒嗆「只吃半碗」夥同丈夫砸店

苗栗縣大湖鄉一處餐廳昨日遇到奧客砸店，有網友在社群發文指出，有一對夫妻昨日中午到餐廳用餐，因對白飯價格不滿，在店內咆哮，雖然店員都有告知他們白飯一人吃到飽收20元，但女子突然爆氣，認為她只吃半碗不該收20元，隨後一旁的丈夫便開始摔盤子，令店家傻眼，並放上監視器畫面，請網友注意。

台灣市容超醜？網友熱議十大「毀容」原因

網路上每次討論到台灣市容，好像負評大於正評，真的是外國的月亮比較圓、別人的國家比較美嗎？想知道台灣哪些景觀或建設最破壞市容？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看10大網友熱議的醜市容，有哪些是我們可以從自身做起，一起改善的！

外帶魯肉飯 回家一看傻眼：老闆我的魯肉呢？

台灣有不少美食小吃深受歡迎，「魯肉飯」就是其中之一，在白飯上淋上香噴噴的肉末和肉汁，讓人吃了還想再吃。一名女網友日前外帶2碗魯肉飯回家，沒想到到家後打開一看讓她差點昏倒，2碗魯肉飯竟然變成2碗白飯，讓她哀怨地說「老闆，我的魯肉呢？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。