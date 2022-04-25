點滷味後發現員工都在咳嗽 他怕爆：要吃還是要扔？

本土疫情大爆發，24日本土確診案例突破5千例，導致民眾日常生活戰戰兢兢，生怕一不小心就染疫。有網友抱怨，近日買滷味發現小吃店人員都在咳嗽，雖然每人都有戴口罩，但還是讓他怕怕的，猶豫該不該倒掉不吃。有網友直呼「街上咳嗽的人變多了」，建議先把餐點加熱殺菌再吃。

PTT網友抱怨，他出門買滷味，點餐後發現工作人員都在咳嗽，雖然都有戴口罩，還是讓他很害怕，直呼「該吃嗎？還是忍痛當廚餘？」

其他網友也怕爆留言「現在滿街都是咳嗽的人」、「我們家是會立刻全丟」、「想想算了，100多塊捐給餿水桶了，萬一感染花的錢絕對超過100塊」、「突然想到叫外送也很恐怖，根本看不見」、「不了，捐餿水桶了，以後不去那家了，髒死」。

還有網友表示「不放心的話就再加熱」、「微波殺菌一下」、「這件事學到的教訓是以後買餐點前先站旁邊觀察三分鐘，沒人狂咳再買」、「我也都把便當再加熱，吃得安心點」、「你就每一塊挑出來6個面都噴酒精消毒」、「你不覺得路上咳嗽的人變多了嗎？」、「滿街都是咳嗽的人，你要不要閉氣一輩子」。