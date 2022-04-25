要求送上6樓外送員不甩 餐點掛馬路旁滅火器上他氣炸

本土疫情大爆炸，許多人叫外送偏好使用「無接觸送餐」，先以信用卡付費後，外送員再將餐點放在家門口，避免與陌生人接觸染疫。然而有網友近日叫外送，要求外送員將餐點送上六樓後放門口，外送員卻直接將餐點掛在一樓大門外的滅火器上，事後聯繫對方也刻意不接電話，客服更沒有回應，讓他非常傻眼。

有網友在臉書社團爆料公社發文表示，他近日叫外送使用無接觸送餐，要求外送員將餐點送上六樓，放在家門外的椅子上，想不到外送員卻直接將餐點掛在一樓大門外的滅火器上。

該網友表示，一樓大門外的人行道上人來人往，食物也沒有封口，外送員就掛在滅火器上，拍照傳給他便離開，聯繫對方也不接電話，向請求客服提出訴求也等了20分鐘，沒有任何回應。

該網友無言表示，「考量到的是行人出入的問題，曝露在目前疫情還嚴重的情況下，你覺得這樣我還敢吃嗎？我確實也在我們家外面擺了一個小椅子給外送員方便，我們都有落實無接觸」。

其他網友也傻眼留言「都已經付錢了當然叫他送上樓啊，不然都下樓了幹嘛還要他送自己去買就好了」、「每個外送員素質不一樣，只能說你遇到懶得爬樓梯的外送員，下次可以用現金，不管怎樣他一定會上樓，如果不想跟外送員碰到面，就把剛好的錢放門口，保障你的權益！」、「回報會退費！負評加檢舉」。

有網友也遇過類似情況，留言「我昨天也遇到真的很扯，不能上樓也沒有說，上次她的做法是轉單，這次直接放地上，什麼都沒有說就拍照走人」、「我訂購家樂福的食品，特別在備註言明務必送上樓，沒想到家樂福貨運等到了之後才三番兩次狂按樓下大門電鈴，並嚴格要求我們下去拿，等下去居然就棄置馬路邊，人完全不知道在那兒？」

但也有網友替外送員叫屈，留言「沒同理心的麻煩都自己去買！外送員一張賺你35到40元，稀罕你40元嗎？除了騎車風險，還要爬6樓？」、「人家才賺多少錢？ 我都不好意思要外送員上樓，外送員也是別人的孩子，我不會要我孩子為了30元不停爬樓梯，尤其是三樓以上，除非人不舒服或特殊狀況」。