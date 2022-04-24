購物網站驚見販售「3劑疫苗小黃卡」 網酸：台灣人太有才

近日疫情不斷升溫，每日都有上千名確診病例，民眾也蜂擁前往施打疫苗來保護自己，一些場所還規定必須接種3劑疫苗才能進入，但網路上卻出現有人販賣蓋了3劑疫苗證明的小黃卡，讓網友大酸「台灣人太有才了」。

一名網友在PTT表示，看到某購物網站上有賣家販售蓋了3劑疫苗證明的小黃卡，而且連健保卡上疫苗空白貼紙也有賣，讓原PO忍不住嘲諷地說「台灣人是不是太有才華了啊？」他說這樣很多不想打疫苗的人直接買一張就可以了，「反正都能騙自己不會中標就不去打疫苗了，再買張小黃卡騙自己已經打了，剛剛好吧？」

貼文一出引起譁然，「這該檢舉吧？」、「敢這麼幹不簡單」、「原版小黃卡名字用寫的根本沒防偽」、「這算偽造文書吧，可檢舉」、「偽造文書哦，欠關」、「這都能上架，笑死」、「這個真的不行」、「買卡到時候確診去插健保卡，沒有接種紀錄就搞笑了」、「現在都這麼明目張膽的犯罪了？」、「該檢討的是小黃卡怎那麼粗糙容易被複製，還有規定一定要3劑的法源依據在哪」。

還有網友認為這不是新鮮事，國外早有先例，「國外早就有類似的，只是他們不叫小黃卡」、「國外也經歷過」、「有利可圖自然就有人做啊，歐洲之前就有出現過類似假造已接種疫苗證明的產品了」、「歐美早就有了，之後就是代打商機了」、「國外也這樣幹，有些人就是不打疫苗又鑽漏洞」、「還好啦，國外上飛機的陰性證明也都買的啊」。