不滿白飯被收20元 女子怒嗆「只吃半碗」夥同丈夫砸店

苗栗縣大湖鄉一處餐廳昨日遇到奧客砸店，有網友在社群發文指出，有一對夫妻昨日中午到餐廳用餐，因對白飯價格不滿，在店內咆哮，雖然店員都有告知他們白飯一人吃到飽收20元，但女子突然爆氣，認為她只吃半碗不該收20元，隨後一旁的丈夫便開始摔盤子，令店家傻眼，並放上監視器畫面，請網友注意。

原PO在「爆料公社二社」指出，店員在跟客人收取菜單時，有清楚告知一個人白飯吃到飽20元，未料這對夫妻餐點上到一半時，突然爆氣，女子大喊稱「我吃半碗也要付20塊嗎？ 真是上了賊船」，隨後一旁的丈夫就開始砸盤子。

雖然之後有請夫妻離開，沒有收取任何賠償、費用，離開後雖有報警備案，但沒有想要對方賠償，只是想要道歉，未料夫妻到案後，卻完全沒有道歉的意思，還稱店家要賠償她精神損失。

原PO說，影片中有拍到婦人咆哮，丈夫摔盤子的狀況，他呼籲網友若遇到這對客人要離遠一點，並稱「沒想到現在除了要防疫情，也要防沒品的奧客」。

貼文一出後，不少網友也紛紛留言，直呼這對夫妻行徑太誇張，「為了一二十元，至於嗎？」、「吃了半碗飯，剩下的誰還敢吃」、「奧客無誤」、「應該讓他們吃餿水不用錢」、「吃不起就不要吃」、「想吃霸王餐吧」、「人格只值20塊」、「區區20元，看出人品，同時也紅了，連廣告費也省了」。