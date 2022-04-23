台灣市容超醜？網友熱議十大「毀容」原因

哪些景觀或設施破壞市容？

美醜是相對主觀的一件事，但有些景觀或設計真的會令人忍不住讓人大喊：「好醜阿！」尤其一個國家的市容，往往是外地人對該國的第一印象，有些國家從建築、街道、風土民情都美好到想讓人永久定居；但也有些國家糟糕到讓人覺得此生不會再去第二次。

網路上每次討論到台灣市容，好像負評大於正評，真的是外國的月亮比較圓、別人的國家比較美嗎？想知道台灣哪些景觀或建設最破壞市容？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，一起來看10大網友熱議的醜市容，有哪些是我們可以從自身做起，一起改善的！

image source:示意圖／pexels

No10.管線到處接像黑色蜘蛛網

走在路上，抬頭往上看，一定會看到東一條線、西一條線，就連想拍個陽光普照的天空，也要避開這些線路。前國民黨基隆市黨部主委黃希賢曾表示，收過許多民眾陳情「天空蜘蛛網」到處都是，清整速度太慢。另外也有時事評論家點名，台北市建築外牆多數雜亂無序的線材，是第四台業者亂牽的結果。

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No9.隨處張貼廣告和塗鴉

違規的廣告物橫行街頭，不僅嚴重影響市容，也因為舉證困難，在取締違規廣告物的業務上，同時額外增加不少清潔隊員的業務負荷。還有路燈、電線杆、電箱等地，有時還會被劃上奇怪的符號或是寫上奇怪的字，讓大眾覺得市容被破壞。「台灣美學電線杆要被貼各種五顏六色的廣告」、「真的醜爆，廣告美學0」。

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No8.走沒幾步路就有電箱電線杆

變電箱、電杆就是一個「大家討厭它、卻又不能沒有它」的存在，民眾常常抱怨變電箱影響市容、占據生活空間、阻礙人行道、影響人車通行、低頻噪音惱人等。像是高雄市區道路人行道上變電箱就約2萬多座，台電及各地政府也長期致力於變電箱和電線杆的美化。

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No7.陽台外推不一致、鐵窗生鏽

台灣人都習慣加裝鐵窗來做防衛，還有為了加大空間而將陽台外擴，不過因為尺寸不一、顏色不同，導致每棟樓看起來又醜又亂，網友說：「鐵窗外推可以爭取空間」。有網友分享加裝鐵窗的目的是為了防竊；但也有人提醒，發生緊急事故時，鐵窗影響逃生及消防救護效率的悲劇也不時傳出，大家還是要有危機意識。

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image source: 臺北市建築管理工程處

No6.建築外牆老舊失修

網友說，公寓華廈看起來醜的原因是外牆髒又不清洗，特別是磁磚或洗石子材質，特別容易卡髒東西，久了就髒一片，甚至有些還發黑。「市容真的醜，一堆老大樓公寓外牆發黑也不清一下」過去用磁磚裝貼在房屋外表是便於清潔，但真的會定期清理、維護的人少之又少，還可以看到有些建築因為磁磚容易脫落，而拉起警戒線。

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image source: 信義房屋

No5.鋪張不環保的選舉旗幟和看板

每到選舉期間，就會看到各種違規的竹架式看板、整路亂插的旗幟、鋪張的布條、亂貼宣傳DM等等，不僅影響市容美觀，許多民眾也相當反感。近年也開始有候選人意識到這樣的情形，力行乾淨選舉、零看板等行動。



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No4.路邊防火巷違停道路難看

曾有網友到PO文詢問：「為何日本可以這麼漂亮？」，底下許多留言提到汽機車違停的現象，像是有些國家嚴格規範路邊禁止臨停，無設置路邊停車格，汽機車統一規範停車地點，也就不會出現把路邊當自家停車位的情況。網友喊：「台灣人普遍就是懶跟自私，車亂停」、「光是透天把轎車停在大馬路一大堆」。

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No3.發霉生銹的違建鐵皮屋

每當網路開始檢討國外與台灣市容差異時，鐵皮屋一直是被拿出來討論的項目之一，「鐵皮屋這種市容殺手」、「鐵皮屋和頂樓加蓋一堆，醜爆」，除了不美觀，安全性也是一大隱憂。不過也有網友認為，問題其實不出在鐵皮本身，而是它的顏色與其他建築物設計產生衝突，導致整體不協調。

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No2.雜亂無章的招牌

招牌亂象一直是為人詬病的街景殺手，店家為了吸引路過的消費者注意，會把招牌作的又大又亮、萬紫千紅，有些甚至向外擴張嚴重，當大卡車、大貨車行經時容易造成交通事故。就有網友提到，日本與台灣一樣也是招牌使用廣泛的國家，但在視覺效果上，卻不會有繁雜無章的混亂感，與設計的美感大有關係。

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No1.隨處亂丟的垃圾和菸蒂

「請勿亂丟垃圾」是公共場所皆可見的標語，但仍有人缺乏公德心，「貼告示說不能亂丟垃圾、煙蒂還是有人亂丟」，喝完的飲料杯、吃完的零食塑膠袋隨手丟棄，或是抽完菸就直接丟在地上、水溝裡，讓地上充斥著吸管、菸蒂、寶特瓶等，相當不美觀，愛護環境人人有責，想要有個乾淨漂亮的市容，就從不亂丟垃圾開始。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年4月18日至2022年4月17日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『醜市容』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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