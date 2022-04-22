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外帶魯肉飯 回家一看傻眼：老闆我的魯肉呢？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友外帶魯肉飯回家，沒想到打開一看竟然變成白飯。圖為魯肉飯示意圖，非當事店家。 聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影
一名女網友外帶魯肉飯回家，沒想到打開一看竟然變成白飯。圖為魯肉飯示意圖，非當事店家。 聯合報系資料照片／記者楊濡嘉攝影

台灣有不少美食小吃深受歡迎，「魯肉飯」就是其中之一，在白飯上淋上香噴噴的肉末和肉汁，讓人吃了還想再吃。一名女網友日前外帶2碗魯肉飯回家，沒想到到家後打開一看讓她差點昏倒，2碗魯肉飯竟然變成2碗白飯，讓她哀怨地說「老闆，我的魯肉呢？」

這名女網友在臉書「爆廢公社」苦笑地說日前買了2碗魯肉飯回家，但可能是老闆太忙搞錯了，竟然裝了2碗白飯給她，回到家打開才發現，讓她非常傻眼地說「白飯60的概念，重點還2碗，然後你們也沒有白飯的選項，我哭…」，原PO事後有致電給店家，老闆對此也深感抱歉，還告訴她下次去不管多久，記得告知一聲，會再請她吃魯肉飯。

貼文笑翻一票人，「這是最新產品，國王的魯肉飯啦」、「可能要妳用心體會魯肉的香、再配一口白飯」、「豬還在殺，飯先給」、「妳點佛跳牆有看到過佛嗎？」、「魯肉是老闆名字，魯肉煮的白飯簡稱魯肉飯」、「恭喜脫魯」、「滷肉跟白飯今天冷戰」、「老闆的滷肉可能要有資質的人才能看得到」。

還有網友也分享自己遇過的經驗，「我也遇過忘記給魯肉的」、「我曾經買肯德基外賣，到家發現少了一塊雞，那種寶寶心裡苦的感受我明白」、「我也買過肉燥飯沒有肉燥」、「我上次去買飯點了海產粥，裡面也沒有飯，只有海產湯」、「之前我買燒肉飯也是，燒肉不見了」、「讓我想到我曾經上班午休點外送拿到了一份沒有魚的麥香魚⋯眼淚差點流出來」。

留言區還釣出老闆回覆道歉，「那個…我是老闆，實在抱歉，下次您來我請您魯肉飯吃到飽賠小菜再配一個湯，金價拍謝尬（真的很抱歉）。那天我剛好不在，員工接到了電話，和另一位姐姐有告知我，因為剛好內場阿姨出來幫忙，她以為是便當，所以飯菜分開才只有白飯，實在抱歉，造成您的麻煩」。

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