外送員曝客人這一行徑讓人無言 同業氣：根本整人

隨著疫情升溫，居家辦公人數越來越多，而外送服務便成了不少人的好幫手，但有外送員抱怨客人一次訂了十幾杯飲料，卻連袋子也不買，讓他不知道該怎麼拿上樓，其他外送員也有共鳴「真是奧客」。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文，抱怨日前遇到有客人訂了十幾杯飲料卻不買袋子，甚至還有無理的要求，讓他氣說「郎客啊！送上樓不管幾樓我都可以爬，但是買一下袋子好嗎？十幾杯飲料又不買袋子又要我送上五樓還要掛門把上，真的很讓我頭痛餒」。

貼文讓不少人開玩笑地說「給他每階樓梯放一杯」、「疊杯子疊起來～記得要靠近門口哦」、「你跟他說要多收費，因為你要去請示神明不買袋子要怎麼掛門把」、「上去堆成罐頭塔」、「啊就爬樓梯、跌倒、飲料弄翻報餐損！要玩大家一起來啊」。

也有同業很有感觸，「只能幹在心裡，口難開」、「看到一堆飲料又沒袋子就直接棄了吧」、「3杯以上沒袋子就棄單」、「超過3杯不買袋子都是奧客」、「叫外送餐，但塑膠袋捨不得買，真的很整外送員」。

還有外送員會自備袋子，「我都自己買袋子…哈哈」、「自己買（袋子）比較快」、「我通常自己花錢買袋子裝飲料，有的店家不收有的收一元，主要讓自己做事方便輕鬆一點，不然到時候餐損或是自己貼錢補客人麻煩」、「自備環保袋，用畢袋子自己回收，飲料就直接排在客人家門口」。