快訊

高雄港清淤工落海 遭螺旋槳掃到血肉模糊慘死

疫情燒不停 黃珊珊司機確診、交通局長司機快篩陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員曝客人這一行徑讓人無言 同業氣：根本整人

聯合新聞網 / 綜合報導
有外送員抱怨客人一次買十幾杯飲料卻不買袋子，讓他不知道該怎麼拿上樓，照片為示意圖，人物與本文無關。 示意圖／聯合報系資料照片
有外送員抱怨客人一次買十幾杯飲料卻不買袋子，讓他不知道該怎麼拿上樓，照片為示意圖，人物與本文無關。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著疫情升溫，居家辦公人數越來越多，而外送服務便成了不少人的好幫手，但有外送員抱怨客人一次訂了十幾杯飲料，卻連袋子也不買，讓他不知道該怎麼拿上樓，其他外送員也有共鳴「真是奧客」。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文，抱怨日前遇到有客人訂了十幾杯飲料卻不買袋子，甚至還有無理的要求，讓他氣說「郎客啊！送上樓不管幾樓我都可以爬，但是買一下袋子好嗎？十幾杯飲料又不買袋子又要我送上五樓還要掛門把上，真的很讓我頭痛餒」。

貼文讓不少人開玩笑地說「給他每階樓梯放一杯」、「疊杯子疊起來～記得要靠近門口哦」、「你跟他說要多收費，因為你要去請示神明不買袋子要怎麼掛門把」、「上去堆成罐頭塔」、「啊就爬樓梯、跌倒、飲料弄翻報餐損！要玩大家一起來啊」。

也有同業很有感觸，「只能幹在心裡，口難開」、「看到一堆飲料又沒袋子就直接棄了吧」、「3杯以上沒袋子就棄單」、「超過3杯不買袋子都是奧客」、「叫外送餐，但塑膠袋捨不得買，真的很整外送員」。

還有外送員會自備袋子，「我都自己買袋子…哈哈」、「自己買（袋子）比較快」、「我通常自己花錢買袋子裝飲料，有的店家不收有的收一元，主要讓自己做事方便輕鬆一點，不然到時候餐損或是自己貼錢補客人麻煩」、「自備環保袋，用畢袋子自己回收，飲料就直接排在客人家門口」。

外送員

延伸閱讀

便當外送員闖紅燈被警查獲通緝 通知老闆：我有麻煩了

管委會不准外送員送餐到門口又不代送 北市將開罰

外送員進社區送餐 前外送員罵：想什麼做什麼欠缺配套

要進社區大樓送餐給隔離、確診者 新竹外送員反彈

相關新聞

外帶魯肉飯 回家一看傻眼：老闆我的魯肉呢？

台灣有不少美食小吃深受歡迎，「魯肉飯」就是其中之一，在白飯上淋上香噴噴的肉末和肉汁，讓人吃了還想再吃。一名女網友日前外帶2碗魯肉飯回家，沒想到到家後打開一看讓她差點昏倒，2碗魯肉飯竟然變成2碗白飯，讓她哀怨地說「老闆，我的魯肉呢？」

火鍋店醬料擺砂糖？老饕曝「兩大功能」 店員也淪陷：吃一次就愛上　　

台灣人愛吃鍋，不少老饕還會自行調配獨門醬料，沾取後提升美食口。不過，一名女網友表示，時常會在火鍋店醬料區看見砂糖或花生粉等調味品，讓她很困惑。

外送員曝客人這一行徑讓人無言 同業氣：根本整人

隨著疫情升溫，居家辦公人數越來越多，而外送服務便成了不少人的好幫手，但有外送員抱怨客人一次訂了十幾杯飲料，卻連袋子也不買，讓他不知道該怎麼拿上樓，其他外送員也有共鳴「真是奧客」。

存摺4年沒補登會怎樣？網曝「留存備查」超重要：太久沒用很麻煩

網路銀行出現後，大幅提升民眾的便利性，透過內建功能就可以看到消費紀錄，因此有許多人也漸漸減少到銀行刷存摺的次數，因此就有網友好奇發問，「各位存摺多久補登一次？」。

團購假球鞋風波延燒 網紅安娜曝「廠商偷撤貨物」籲受害者快報案

廠商與網紅合作是現今常見的行銷模式，民眾也往往能以更實惠的價格購入商品。然而，日前卻傳出近200名網紅賣到山寨球鞋，球鞋公司雖出面否認，但網紅安娜卻於今（22）日凌晨直擊該公司正在撤出貨物，因此上線呼籲消費者們主動報案爭取權益。

只因兒子要洗澡！管委會委員強行開水致糞水狂淹 眾人怒：好大官威

一名網友在臉書控訴工作地點的大樓糞管阻塞，造成穢物倒灌，經過住戶以及管委會商討後決定關掉水塔，沒想到其中一位管委會委員在半夜時竟要求管理員將出水開關打開，理由竟然是因為「兒子要洗澡」，而這一開也造成這名網友放在地下室電子商品全都「泡湯」，貼文一出，不少人都痛罵「好大的官威」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。