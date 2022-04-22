團購假球鞋風波延燒 網紅安娜曝「廠商偷撤貨物」籲受害者快報案

廠商與網紅合作是現今常見的行銷模式，民眾也往往能以更實惠的價格購入商品。然而，日前卻傳出近200名網紅賣到山寨球鞋，球鞋公司雖出面否認，但網紅安娜卻於今（22）日凌晨直擊該公司正在撤出貨物，因此上線呼籲消費者們主動報案爭取權益。

近日眾多網紅捲入假鞋爭議，據網友初步統計，就有近200位網紅曾代購該家球鞋。代購網紅之一的安娜於Instergram限時動態發文寫道，她苦等不到廠商回應，直接衝到其公司樓下，按門鈴卻無人應答，甚至看見廠商正在把大量貨物運出公司，行跡相當可疑。

發文中更稱，事後她私訊廠商要求取得其團購客戶的名單亦遭無視，因此她向刑事大隊尋求幫助，警方回應，須由消費者個人報案才能使案件成立，代購網紅可則作為關係人出面協助，因此她呼籲消費者們至專責智慧財產權案件的保智大隊報案，由警方驗明真偽，還消費者一個公道。

許多網友也提醒，「現在有很多驗鞋APP跟網站，可以先去驗驗看」、「先不要急著退貨，可以送保智大隊提吿求償」、「退回去銷毀跑路啦！」。

不過，部分網友認為，網紅也應負起一定責任，「KOL接業配也應該為消費者把關，好好審視廠商是否合法」、「這些網紅開團也是有抽佣金的！」、「不要跟網紅買東西才是真理」、「網紅合作團購的抽成都很高，15-20%起跳的」、「網美根本把粉絲當盤子」。