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他怨鐵製斜坡板太滑致跌倒受傷 網同意「花紋沒用下雨更滑」

聯合新聞網 / 綜合報導

有網友表示他踩上鐵製斜坡板，結果滑倒受傷。圖為較安全有防滑條的斜坡板。示意圖／聯合報系資料照片
有網友表示他踩上鐵製斜坡板，結果滑倒受傷。圖為較安全有防滑條的斜坡板。示意圖／聯合報系資料照片

日前有網友表示自己走路到一半忽然跌倒在地，口袋裡的手機螢幕也破裂，他往旁一看發現是鐵製斜坡板惹的禍，他連聲抱怨材質「真的是滑爆」，若斜坡角度不對，恐怕造成更嚴重的傷害。其餘網友指出鐵製斜坡板的花紋根本無用，還建議可依循前例提告。

原PO在PTT發文描述，自己走路踩上鐵製斜坡板，結果下一秒立刻滑倒，「身體應該很多黑青了」，並表示斜坡板看起來像旁邊住戶自行加裝，質疑「做這種貼片放在人行道到底有何居心」。

貼文底下有網友認為是原PO自己太不小心，且認為鐵製斜坡板不是給人走的，「走路看路，台灣路上一堆鬼東西還不看路」、「那個是給推車用吧，人要走一定要鋪東西在上面，我家附近超市也有」、「主要是讓行動不便人士輪椅出入用的」、「通常是住戶做給推車用的」

但也有人附和鐵製斜坡板的危險性，甚至列舉其他提告案例作為參考，「那個花紋根本沒用」、「下雨天這個真的很滑，會害人跌死」、「這種是真的滑，還不如用網格的，還可以透水」、「這種鐵板要防滑還要貼防滑條，不然遇水則滑摔到不要不要的」、「之前有人在賣場門口的鋼板斜坡滑倒骨折，有告成唷，賣場有賠」、「這種不是公共財的東西有害死過人，有判過持有人有罪」。

PTT 人行道

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