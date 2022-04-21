新機車坐墊遭劃破 他氣炸發文「吉下去」

日前一名網友將機車停放路邊，遭有心人士劃破機車坐墊，請員警到場後發現附近沒有警用監視器，原本打算自認倒霉。隔天意外看見附近柱子有支監視器，讓他燃起希望，決定對兇手提出告訴。

原PO在「爆怨公社」提到，日前將機車停在路邊，牽車時發現機車坐墊遭人割破，他表示，發現當下很氣，因為機車還很新沒什麼損傷就被割。員警到場後告訴他附近沒有警用監視器，要找出兇手相當困難。

正當他自認倒楣準備放棄，隔天早上到相同位置牽車時，發現附近公園的柱子上有支監視器，拍攝位置就對著他停車方向，讓他決定再次通知警方，並連繫到公園監視器的管理單位，花了一段時間仔細調閱才揪出兇手。

原PO認為不能姑息這種行為，決定向犯嫌提告毀損罪加上民事賠償，卻也同時考慮是否該和對方和解。網友們留言讚嘆原PO作法，「讚唷！這有什麼好和解的，他該被罰的行為肯定不是只有這次啊，只是終於這次被錄到跑不掉而已」、「精神上支持，沒上過法院可以去玩玩，耗時費力，就算贏了，不賠你還要再告履行，增加人生經驗而已」、「一定要給他告好告滿，不管他後面有沒有放下身段道歉，故意的不用客氣讓他留前科」、「吉他了，客氣什麼」。