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有醫師男友人人羨？ 她曝真相：工作高壓到令人心疼

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師工作辛苦繁忙，要成為醫師另一半並非想像中美好。示意圖/聯合報系資料照
醫師工作辛苦繁忙，要成為醫師另一半並非想像中美好。示意圖/聯合報系資料照

許多人嚮往成為醫師，也有人希望能嫁給醫師，但都不是這麼容易。日前一名網友在「Dcard發文表示，她的另一半是醫師，看了許多醫師不為人知的辛酸，也因工作繁忙，男友需要更多個人空間，無法常陪她，讓她必須學會獨立。

網友發文分享，男友是一位住院醫師，許多親戚知道後都說：「這麼厲害，這麼會交。」但在她眼裡看來，高薪都是用高工時和高壓的工作環境換來的。她提到，男友日常生活不是值班就是唸書和準備報告，除了常忙到不見人影，還要承受對方負面情緒。因此她必須學會獨立自主，不能太過依賴對方。

原PO說明，男友是在家庭期望下選擇醫學系，本身對醫學沒有太大的熱忱，因此時常感到厭世，且有放棄當醫生的念頭。之前待在急診時，也因為不曉得下一個送來的病患會有什麼狀況，而處在高壓情緒中，整個人都很緊繃。回家洗完澡後臨時接到電話回去醫院，也是常有的事。

她提到，醫護人員真的很辛苦，尤其在疫情下希望大家能善待醫護。許多網友留言分享看法，「別羨慕醫生的薪水...他們的薪水跟工時不成正比，換算一下比剛考上的公務員還低」、「要學會獨立才能當醫師的另一半！共勉之」、「醫生的另一伴真的很辛苦，希望他偶爾也能體諒一下你」。

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