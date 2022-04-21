本土確診炸鍋…老闆貼「一公告」堅持上班 網喊中肯：看著就哭了

本土疫情延燒，國內昨天(20日)新增2386例本土確診，又創單日新高。近期不少公司已經採分流制度防疫，有民眾也認為應該要停班課、禁內用防堵疫情擴散，但也有一派人覺得是時候和病毒共存，維持平常心生活，近日有網友看到店家貼出的一張公告，「一段話」讓人看完都哭了。

一名網友在臉書「爆廢公社」貼出店家的一段公告，上面寫著「Omicron 新冠病毒死亡率是0.4%，不上班的死亡率是100％，堅持上班、上到確診，不要怕，愛情都沒輪到你(妳)，何況疫情」。

老闆的公告讓網友喊中肯。 圖／爆廢公社

貼文曝光後引起許多網友共鳴，紛紛留言「無從反駁...」、「沒辦法嘴回去，這回合輸了」、「世界末日，都還在加班的人路過」、「疫情都快輪到了，愛情還是輪不到」、「怎麼有點勵志」、「笑著笑著我就哭了」、「不得不說真的中肯」。

不過也有人認為，「上班的死亡率也是100%啊」、「沒有死亡率，但是永久性傷害卻是跟一輩子」、「一定是慣老闆出的餿主意」、「不知道好笑在哪裡」、「不用這麼卑微吧」。

陽明交通大學醫管所兼任副教授洪子仁就台灣疫情說，若依日本Omicron染疫率估算，台灣總病例數確實會接近百萬，且流行期長達3到5個月，洪子仁估計，台灣致死率應在南韓和香港之間，即0.12%到0.7%，主要是看疫苗覆蓋率，我國低於南韓但優於香港。