若確診波及他人壓力大 他去快篩反被公司指責「中獎停工怎麼辦？」

本土疫情持續延燒，隔離、匡列人數也節節攀升，但近期傳出有公司不願被停工，反而責怪去篩檢的員工。有身為工程人員的網友表示，他打完疫苗後持續發生副作用，所以前往醫院篩檢，不料公司奪命連環call：「你去篩檢中獎話後面工程怎麼辦？」、「公司因為你被停工好幾天怎麼辦？」讓他十分有壓力。

「這疫情讓我看盡了社會百態」，身為工程人員的原PO在爆怨公社指出，他接種完疫苗後幾天，再次出現副作用，因此去醫院免費快篩，想不到公司反倒指責他的行為恐影響公司，因此一時困惑是否「不去篩就不會是害群之馬了，不去篩就不會被人家討厭了」。

然而原PO想到親人及已保的5張防疫險，還是確信自己的選擇是對的，並勸導眾人多關心周遭朋友，「或許他有這類的親情、友情壓力，但是為了自己為了大家好，請帶他們走出來」，也以過來人的身份安慰有類似經驗的人，「千萬別被道德綁架了，或許短期被討厭怨恨，但比病毒帶給家人給親人來的好」。

文章一出，引起許多網友共鳴，「我現在面臨沒有打疫苗就沒有辦法報到入職的科學園區工程人員」、「香港也這樣啊，有人被公司同事要求不要去檢測，因為如果陽性大家都要全家隔離，反正症狀都輕微，看來全世界人心都一樣」、「不去篩就不會確診，不是很多人都在做的事情嗎？只能說台灣老闆這樣的心態不意外，寧可不篩，最後全員確診，也不願意少賺一分錢」。

也有網友出面角度緩頰，「我老公是做小工程，老闆兼工友，他超怕被隔離，一般上班族是隔離一天損失一天，他是隔離一天損失一個工程（還會連帶後面好幾個工程）」、「其實也很有道理，歐美最後也是這樣，既然共存，又因大多都是輕微症狀或無感，就當作一般感冒了，這樣一來急診室和負壓病房、加護病房就可以留給真正需要的人」。