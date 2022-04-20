迎夏季想換新家電省電 內行人建議除了冷氣優先選「它」

如今已4月中旬，很快的夏季即將到來，不少民眾最擔心的莫過於電費暴增傷了荷包。對此，一名女網友打算在炎炎夏日來臨前，汰換掉家中的老舊家電，看看把所有家電都升級到「一級能效」究竟能省多少錢，希望鄉民們給點意見。

原PO在PTT的WomenTalk看板以「家裡要換一級能效家電 優先換誰？」為題，表示夏天來臨意味著用電量飆升，因此打算花一筆錢換掉家裡的電器。原PO表示去年才換過冷氣，因此暫時不會再換冷氣了，「預計要換一級冰箱一級電熱水瓶」，想知道這麼做之後，每個月的電費會不會比較省，同時好奇「各位每個月的電費多少呢？」

其中，有網友分享自家經驗，透露說「我家家電幾乎都是一級能效的，也有電熱水器、加壓馬達，四層樓用電，每期電費大概1500以下所以每個月大概750」。其他網友表示，｢家有300坪，不開冷氣約一萬初｣、「透天，兩個月1000元」。

不過既然原PO都表示目前不打算換冷氣，不少人一致建議可以換掉冰箱，「冰箱啦！24hr開著的東西」、「冰箱，一家子都要吃它保藏的食物最重要」、「前年換冰箱、熱水瓶一級省電有感」、「冰箱有感，原本死撐著不換冰箱（至少25年）的長輩，在兩個月後收到帳單傻眼，還說電費真的差那麼多喔」。