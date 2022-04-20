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他見前車後擋風玻璃貼「4符咒」心驚驚 內行人揭背後用意

聯合新聞網 / 綜合報導
網友開車時發現前車的後擋風玻璃貼有「4張符咒」，讓他好奇背後用意。圖／取自爆系知識家
網友開車時發現前車的後擋風玻璃貼有「4張符咒」，讓他好奇背後用意。圖／取自爆系知識家

許多民眾都會在車屁股貼上「新手駕駛」或「Baby In Car」的標誌，藉此提醒後車的駕駛。日前，一名網友行駛在道路上時，意外發現前車的後擋風玻璃貼了「4張符咒」，讓他好奇背後用意，便詢問廣大網友解答。

一名網友在「爆系知識家」貼出照片，他表示日前開車外出時，意外發現前車的後擋風玻璃貼了「4張符咒」，且其中2張還交叉疊放，模樣相當特別，立刻吸引了他的目光。

原PO好奇地發文詢問，「想問一下這樣貼是運大體還是買新車儀式，本人是基督教所以不太了解其他宗教儀式」，希望廣大的網友能幫忙解惑，並強調自己無意冒犯其他信仰，且照片是由副駕幫忙拍攝，並未在駕駛過程中做出危險動作。

貼文引發討論，有人發表個人見解「我以為是防颱風」、「法院的封條吧」，內行人也跳出來解答，直指該車輛應該是「進香車」，也有人推測該駕駛可能是去大甲媽繞境的，「有跟廟會活動的服務車」、「那是大甲媽的，跟去拜拜的車子，進香車（跟隨媽祖去拜拜的），沒有什麼儀式」。

擋風玻璃

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