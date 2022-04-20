幼教師驚見小男孩遭體罰 後續發展惹哭眾人：「真的有天使」

一名幼教老師在臉書社團「爆廢公社」發文，表示今日凌晨到便利商店買宵夜時，驚見三名年輕女子圍著一名年約4歲的幼童責罵，後來甚至拿棍子打孩子，讓她感覺事態不對，急忙上前制止並了解狀況，正義的行徑和後續得宜的處理方式，引來眾多網友大力讚賞。

原PO表示，她在凌晨兩點多時至便利商店購買宵夜，偶然聽到用餐區旁邊有一個約莫3、4歲的小男孩持續哭鬧，探頭一看發現三個大概20出頭的短髮女生圍著小男孩輪流罵他，其中一位女子甚至用保鮮膜棒打孩子的屁股，原PO見狀急忙上前阻止，並表明自己的身分，「我是幼教老師，孩子是發生什麼事了？這麼晚了他怎麼還在這邊沒回家睡覺呢？」

一問之下才知道其中一名女子是孩子的媽媽，另外兩位是她的友人，她們氣急敗壞地向原PO解釋，小男孩到處欺負別的孩子，而且不願意穿鞋子。原PO先是制止了體罰行為，並耐心地與孩子溝通：「老師告訴你喔⋯我們人類每一個人都是需要穿鞋子的，你看大家都有穿鞋子，只有動物們是不用穿鞋子的，例如：小貓小狗小豬豬，你要當一個人類，還是要當小動物呢？」男孩聽完乖巧地走去把鞋子穿上，並在原PO懷中睡著了。

安撫完男孩，原PO接著了解年輕媽媽的狀況，「我發現媽媽跟這兩位朋友不是不疼這個孩子，只是教育孩子的方式不是用推的、罵的，不然就是用打的原來媽媽也是出生再一個暴力家庭」，她提醒孩子的媽媽不要將原生家庭的經驗複製在孩子身上，並分享自己的育兒經和教學經驗，此外她也建議將孩子送到幼兒機構體驗團體生活，「不知不覺就聊到四點多了，我們四個女生愉快地互道再見，希望20年後或30年後，這位小男孩能夠成為對社會上有貢獻的人」。

此文一出，感動許多網友，眾人紛紛表示，「不管這小孩的未來如何，但當下他感受到妳的溫暖了」、「小男孩長大後，會很感謝他曾在3、4歲時遇到貴人」、「妳很棒，也許小舉動卻改變好幾個人的人生」、「給妳無限個讚！父母是孩子學習的典範，身教重於言教，原生家庭的種種不幸不要複製在自己的身上，感謝您的熱心助人」、「謝謝妳的熱心幫助了一個無助的孩子，希望媽媽對待這孩子的生活能就此改善」、「原來真的有天使」、「感謝您為這個社會帶來一絲溫暖，向您看齊、致敬」。