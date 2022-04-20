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扯！10年輕人入住台東民宿狂歡 打破房門、戲水池便溺

她抱怨姓「商」常被聽錯、惹誤會 網加碼列「這些」稀有姓氏

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生列舉三點特殊姓氏帶來的影響，甚至為了省去誤會，她在訂位時會使用比較常見的姓氏。圖/Ingimage
女大生列舉三點特殊姓氏帶來的影響，甚至為了省去誤會，她在訂位時會使用比較常見的姓氏。圖/Ingimage

走訪台灣各地旅遊景點，很常可以看到紀念品店販售「百家姓吊飾」，是許多人國小戶外教學必買的共同回憶，不過擁有特殊姓氏的旅客往往很難找到相應的紀念吊飾。日前一名女大生在「Dcard發文分享特殊姓氏的困擾，表示自己的姓氏很少見，不論在訂位或者課堂上都很容易造成麻煩，也意外釣出不少擁有特殊姓氏的網友們分享。

原PO提到，自己姓「商」，查過資料發現台灣好像不到2000個人姓「商」，特殊姓氏讓她在訂位時很容易被店員誤聽成「張」小姐，「我明明就說商小姐，結果去根本查不到訂位，我報電話，結果對方說：『是張小姐嗎？』」幾次的誤會後，原PO呈現放棄狀態，她苦笑道：「好…算了，隨便啦，我就是張小姐」，之後點餐也都隨便留姓氏，「一次陳小姐，一次張小姐」。

此外，也因為姓氏少見，還是學生的原PO在課堂點名時很常被老師詢問姓氏的由來，之後的課程中也容易被老師點到，讓她十分無奈。不過原PO也表示，特殊姓還是有好處的，她舉例有次幫客人點錯餐，被客人怒嗆要去客訴她，「問我姓什麼，我就說我姓商啊，他聽不懂就默默不說話，啞巴吃黃連。」

此文一出，引來眾多網友回應，「我打工遇到超多特殊姓氏的人，有姓『時』、『米』、『臧』、『籃』、『喻』」、「我姓『強』，常常被認成『張』」、「我身邊親戚很多姓『買』的，沒錢又愛買東西的買」、「我姓『左』 常被誤會為『卓』」、「我老師姓『米』，超酷」、「我姓『簡』，同學都喜歡用台語招呼我過來」、「我有遇過客戶姓『戰』的」。

Dcard

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