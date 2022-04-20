小五社會考題「結婚怎麼分配開銷」 她選這答案被算錯激怒網友：什麼爛題目

小學生的考題真的很難選！一名媽媽看到小五女兒的社會科考題，題目提到兩人未來結婚後「每個月的開銷怎麼分配比較合理？」女兒選擇了「不生孩子，就不必再多花錢」卻被當錯誤答案，認為這答案應該也不算錯，引起網友討論。律師呂秋遠也表示「為什麼要把自己的價值觀，用扣分的方式，強行加諸在孩子身上呢？」

一名媽媽在臉書社團「小一聯盟」Po出小五女兒社會科的考題，題目與答案如下：

小花一個月收入30,000元，小陳一個月收入26,000元，兩人準備結婚。如果結婚了，每個月的開銷怎麼分配比較合理？ 1）兩人的薪水可以付房貸，所以先買房子。 2）因為加起來的錢比較多，所以，原本只騎機車，結婚後就改為開汽車。 3）不生孩子，就不必再多花錢。 4）為了可能買房子或生孩子，要盡量節省不必要的開銷。

這名媽媽認為，女兒選的「不生孩子，就不必再多花錢。」並不算錯。（翻攝自臉書社團小一聯盟）

這名媽媽表示，女兒選擇了「3.不生孩子，就不必再多花錢」，但老師給的正確答案為「4.為了可能買房子或生孩子，要盡量節省不必要的開銷」。她認為女兒選擇的答案也沒有錯，引網友熱議，不少網友認為這題是申論題，「沒有正確答案」，並批評「審題老師醒醒啊」、「什麼爛題目啊？人生規劃還有模板？」、「3才是正解吧，現在年輕人賺這些錢哪養的起小孩啊？」、「這種題目對小朋友根本沒幫助。」

律師呂秋遠也分享此考題表示，「如果我是家長，應該會去學校找老師討論答案。」認為，考題中2人加起來的收入僅有56,000元要買房子的話，「先想想頭期款比較實際」。也說這些題目反映了出題老師的價值觀，「國小五年級就要煩惱買房、買車、生小孩。對了，還有煩惱沒錢。」呼籲別逼孩子思考這麼難的問題，「人生這麼難，本來就不會有標準答案，為什麼要把自己的價值觀，用扣分的方式，強行加諸在孩子身上呢？」