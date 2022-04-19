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網美集體出事了！她團購疑買到假鞋爆爭議 受害者驗鞋氣瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友爆料，向網美團購鞋子疑似買到假貨，釣出多位受害者。情境示意圖。圖／Ingimage
有網友爆料，向網美團購鞋子疑似買到假貨，釣出多位受害者。情境示意圖。圖／Ingimage

受到疫情影響，許多民眾會在網路購買生活用品，有時還會衝著網紅、網美的名氣，一起參加團購。近日Dcard有網友爆料，自己向網美團購鞋子，但拿到貨發現其做工和專櫃有「明顯落差」，懷疑自己高價買到假貨，貼文一出引發熱議，甚至釣出多名受害者。

近年網紅、網美都會和廠商一起開團，向自己的追蹤者或粉絲推薦新品，只要透過他們連結購買，就能取得比較優惠的產品價格，廠商不僅能賺到曝光度，網紅、網美也能從中取得分潤。這種行銷方式已經在Instagram流行一陣子，有許多年輕人會藉此一起團購潮衣、潮鞋。

不過近日一名女網友Dcard發文指出，她和某個網美團購買Nike鞋子，透過連結進入一頁式廣告走流程，本來拿到鞋很興奮，但仔細一看發現鞋子品質差強人意，「做工跟專櫃比明顯有落差」，懷疑花上千元疑似買到假鞋，並詢問網友是否遇過這個現象？

貼文一出引發熱議，有網友指出該家廠商和許多網美開過團，整理名單竟高達110位以上，許多人表示有跟團購買，紛紛氣憤留言，「瘋掉，超多人開團欸」、「粉絲是因為喜歡網紅、相信網紅才買的，如果粉絲買到假鞋，只能摸摸鼻子嗎」、「真的是氣瘋，第一次團購就遇到假鞋」。但也有人認為不能以偏概全，有一些網紅也是受害者，也很積極處理爭議，並聲明若是假貨會退款。

許多受害者紛紛湧入網美IG反應，有些網美已經發聲明有疑慮會全額退費。圖翻攝自IG
許多受害者紛紛湧入網美IG反應，有些網美已經發聲明有疑慮會全額退費。圖翻攝自IG

有網友認為，Dcard發文者應該先去驗鞋，貼出證據是否為正品，或向購買網紅反應，而不是直接發文讓事情炎上，「每一位消費者有買到的全都驗一驗，提供多一點第三方驗鞋平台的證據當參考，並能不嫌麻煩地丟到保智大隊（網路有教學）這樣才是最保險的。」

該家廠商則發聲明，販售商品是真品平行輸入，貨源來自海外經銷代理商，有進貨證明為憑，並表示為了保障團主及參加團購的粉絲，若有任何疑慮，凡在2021年6月1日（含）起與公司團購買的鞋類商品，無論是否為新品或已經穿著使用，都可以辦退貨。

廠商也解釋，近來興起收費App驗鞋軟體是拍照上傳後由後台人員辨別，並不是官方的檢驗軟體，因此無法作為判斷真偽的唯一依據，「雖檢驗結果無法作為判斷事實之最終標準，但本公司依舊盡最大誠意處理風波事件。」

許多網友則湧入廠商留言區繼續抗議，「請問如何退費」、「退貨還要給期限？還要收到貨後才退款？到底有沒有誠意，而且回收舊鞋是要做什麼？」，但也有人聲援，「我買過幾雙沒想退貨欸，不想跟帶風向的水軍一面倒」，話題仍持續延燒。

廠商發聲明回應爭議，並公告退貨機制。圖翻攝自IG
廠商發聲明回應爭議，並公告退貨機制。圖翻攝自IG

Dcard 假貨

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