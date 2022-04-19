男友高燒快篩2次均為陰性 退燒後反而接到確診通知

「男友確診了！症狀有點嚴重」，日前有名女網友表示，男友莫名高燒不止，精神不濟，手腳無力，吃了5顆半的退燒藥也未見效，雖然期間做了兩次快篩均顯示為陰性，但不久卻接到衛生所確診的通知，因此提醒大家多加小心，「還不知道是確診前，他自己都說從沒生過這麼嚴重的病，燒到快升天」。

原PO在Dcard發文描述，平時身體健康的男友已打過AZ及莫德納疫苗，但自16日起莫名開始發燒，甚至高達40度，「燒到神智不清了，也先在家吃藥沒用」，渾身不舒服，因此先後去診所及醫院急診拿藥打點滴，也自己做快篩及給急診快篩，結果皆為陰性，後來17日終於慢慢退燒。

然而18日他們卻接到確診通知，「說昨天下午pcr報告出來是陽性，我們都傻眼，因為兩次快篩都是陰性，而且也沒跟確診者有同步足跡」，且除了上述症狀外，並無咳嗽、呼吸困難，驗血檢查也一切正常，「唉⋯⋯沒想到是確診」。

貼文底下有人提供照護建議，「記得多喝水，要喝巨量的水（我沒豪洨，我確診過）」、「發燒準備冰枕、電解水、維他命C、各種備用藥」、「我發燒都會寶礦力+熱水，混在一起喝會比較舒服一點」、「我打三劑同樣確診，別想太多，隔離並多休息，感覺真的是小感冒，只有第一天低燒到37.5度」。

也有人指出快篩準確率並非百分百，「快篩不準哦，一開始有症狀的時候篩都是陰性，等到症狀都快消失約5-6天後，才會篩出兩條線」、「快篩只是初步而已好嗎，而且要用到很深層才有效果，pcr是最準確的，所以如果有問題直接去pcr比較快」、「好幾個朋友一開始高燒40度兩三天，測都是陰性，以為不是，但都在退燒之後那天測就開始是陽性，omicron很狡猾」。