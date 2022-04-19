只「經過」就給2星負評？無聊鬧店家 內行警告：法官會懲罰你

Google地圖上的評論功能，是許多人出遊、聚餐的參考指標，但也因為任何人都能抒發己見，時常會看到胡鬧的留言。一名店家老闆就莫名收到2顆星的評價，僅留下2個字的評論內容更是讓她哭笑不得，另有內行網友貼出判決案例，指出這種行為可能會吃上官司。

一名經營餐飲店的女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，訴說店家的無奈。她表示，突然收到Google通知有人給了自己的店2顆星評價，她疑惑當天並未開店，怎會出現顧客不滿意的情形？點進Google地圖一看評論，寫的竟然是「經過」2字，「我超傻眼+無言…真的很有事」。女網友再點進該評論者的評分紀錄，才發現他到處留下2顆星「經過」，讓她不禁搖頭「真的是歹年冬搞肖郎」。

其他網友對於該評論者的行徑也感到傻眼，「真是莫名其妙，感覺病得不輕」、「到處刷存在感的無聊人士」、「類似這種情況我也發生過，通常是對手親友出手」。不少網友搞笑模擬他的心態，「他路過你竟然沒請他入店吃東西、休息一下…所以給2星」、「他一定是很寂寞/很冷，需要來取暖」、「評論當成是打卡在用，鯛民的到此一遊現在不刻在樹上，刻在Google評價上」、「他是不是用這種方式在記錄自己路過的足跡啊」、「Google會一直鼓勵去留評論，他可能找到滿滿成就感」。

還有人分享其他惡搞評論，「去了今天沒開店，給1星這樣很多」、「我曾經看過給2顆星的原因是：因為沒吃過」、「遇過其中一種『買過再評喔』，給2星」，顯見這種造成店家困擾的情況並不少。

不過這種行為並非無法可管，除了可以主動按檢舉，讓Google取消不實評論外，有內行網友指出，若店家提告，評論者恐負法律責任。未去餐廳用餐卻惡意留下1星負評者，過去曾有司法判決，刑事上被法官認定構成加重誹謗罪，判處拘役40天，民事部分則是侵害他人商譽權，判賠1萬元，此案例應足以讓「無聊人士們」引以為戒。