超商刷卡繳費遇店員驗卡「捏住不還」她超抖 警曝一招解決

日前有高中生因信用卡儲值悠遊卡失敗，店員轉以現金加值卻未告知、收現，事後才至警局提告詐欺，新聞引發熱議，有網友也因此想起過去也曾發生類似事件，幸好剛好遇到資深店員出面協助，有驚無險地渡過，讓她直呼「幸運」。

原PO表示，先前妹妹到超商繳費，並表明要「刷卡繳費」，當時櫃台只有一位新進男店員，沒有平常熟悉的店員在。只見店員依照流程刷條碼、感應信用卡，並準備將繳費收據釘在帳單時，忽然開口問「可以看一下你的卡片嗎？」

妹妹當下微愣，問店員「有什麼問題嗎」，但對方仍簡單說要確認卡片，妹妹只好「用手指遮住驗證碼」後，拿著信用卡給店員看。沒想到店員直接捏住卡片一角不放，表示「這樣不行，我要看到整張卡片」，原PO與妹妹再三詢問原因，都堅稱是正常流程、要維護用卡安全，但「沒辦法聯絡銀行」、「沒辦法刷退」，也不願意放開手讓妹妹拿回信用卡。

雙方僵持不下時，一位資深店員忽然進櫃檯幫其他顧客結帳，「前一秒還在堅持奪卡的男店員，瞬間鬆手了」，並將帳單、明細等資料交給妹妹，開始接待下一位顧客，還故意對其他顧客說「有時候就是會遇到這種不肯配合的客人」，讓原PO相當憤怒，安置好妹妹後，回頭找資深店員理論。

資深店員聽完過程後，也覺得傻眼，然而不管如何詢問、溝通，男店員依然像活在平行時空一樣，堅持自己走的是正常流程。最後資深店員只好主動代店長向原PO致歉，並保證一定會向店長說明此事。事後原PO也去向警察諮詢此事，警察建議，若店員拒絕歸還信用卡，可以「直接報警」，就算超商不一定會配合提供店內監視器畫面，至少可以先拿回信用卡。

該事件也引來網友討論，不少人置疑「繳費幹嘛看卡」、「是不是想盜刷」、「輸入卡號、日期、驗證碼就能盜刷」、「直接聯絡店長或總公司吧，這只差沒直接把卡搶走了」，雖有人認為店員可能是想確認簽名是否為本人，但也有人反駁「沒超過3000的感應刷卡免簽，根本不用給他看」。