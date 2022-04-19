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工程師嫌床墊3萬5太貴只想花1萬 過來人猛勸：別省錢去復健

聯合新聞網 / 綜合報導
床墊的好壞影響睡眠品質。 圖／Ingimage
床墊的好壞影響睡眠品質。 圖／Ingimage

入住新房，添購家具也是一筆不小的開銷，人們容易在「省一點」還是「好一點」之間猶豫不決。有人在選擇床墊時就遇到與另一半意見相左的情況，網友看到價位則是紛紛「勸敗」。

雙人床墊1萬元 vs 3萬5000元，睡起來差很多嗎？」一名網友在PTT發問，他表示自己有個快要結婚的工程師朋友，最近跟未婚妻花了1千萬買了一間13坪的套房，又買了75萬的新車，只差家具到齊就可入住新家。

日前幾個朋友跟那對準新人一起去挑床墊，女方指定某一品牌，並選了一個要價3萬5千元的款式。但男方有不同想法，說他家用了10多年的雙人床墊，當初才買7千元，就很好睡耐用，且先前已花了不少錢，認為床墊頂多買個1萬元的即可。

然而女方表示，床墊可用10到20年，3萬5比起男方前陣子剛買的5萬多元電競筆電便宜多了，絲毫不想退讓。

發文者與其他朋友見他們爭執不下，就先去試躺3萬5的床墊，「感覺和我10多年前花9000元買的雙人床墊差不多呀」，並強調睡到現在還沒壞，僅平常躺的地方微微下陷，因此想尋求網友解惑。

對此問題，網友們幾乎是一面倒認為這筆錢「不能省」，「床不好，會睡得腰背痠痛喔」、「床墊3、4萬的真的有差，很好睡，睡眠品質很重要」、「床墊一個用很久，有能力買的話，不用那麼省吧，舒服卡重要」、「好睡的床墊真的值得買，躺下去沒幾分鐘就睡著了」、「千萬不要省，尤其是床，每天有三分之一的時間躺在上面，睡不好會很慘」。

還有不少過來人的經驗分享，「床墊不能省，當初省錢選便宜的現在後悔到不行」、「我還買5萬的，有點後悔，外面旅館的床很少比家裡的舒適，住不習慣」、「之前買那種幾千塊的床墊，睡沒幾個禮拜背和臀部就不舒服，後來還痛到去做復健，康復後換了一塊3、4萬的之後就沒再痛過了」。

也有人認為不能只看價格，「每個人喜好不同，一定要試躺」、「床是看人的，不是看價錢的，有些人習慣軟的有人習慣硬的，價錢高低不等於合適度」、「床墊3萬也還好，但還是實際躺過覺得爽再買，躺過快10萬的反而覺得太軟，睡到腰痠背痛不舒服」、「貴的不一定比較好，本來買10萬睡一陣子退掉，最後買了4萬多的」、「3萬多是不貴，但我個人覺得1萬多的就很好睡了」、「很多床墊貼個牌價格就翻倍，其實不用太迷信品牌啦」。

PTT 睡眠

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