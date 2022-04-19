點菜被擅自加量結帳多1200元 店家超扯回覆讓他氣炸

開心使用公司補助聚餐，結果卻被餐廳擅自加量超出預算，反倒惹得一肚子氣！一位網友發文抱怨，公司補助一人500元的聚餐費，和同事共12人到餐廳點了6000元額度內的餐點，結帳時竟變成7200元，詢問店家，才知被擅自加量，讓人氣炸。貼文曝光，網友直言「這就是詐欺」，要求公布店家。

一位網友在《爆怨公社》發文抱怨和同事聚餐，卻被餐廳弄得一肚子氣。原PO表示，公司補助一人500元餐費，和同事共12人一起到餐廳聚餐，用餐到一半，估算經費應該還夠，就再口頭加點了一份生魚片和詢問蛤蜊時價怎麼算？店家回覆後，原PO估算所有餐費應是6000元，「結帳時帳單金額卻變成7200」。

詢問店家後，發現費用差距就在那兩道口頭加點的生魚片和蛤蜊。原PO表示加點的一份生魚片，原本心想份量蠻多的很划算，沒想到其實是兩份的量，店家表示「你們人那麼多，一份怎麼夠吃？一定是幫你們上兩份的量啊」，就這樣在不知情的狀況下，12人吃了兩份生魚片。

至於時價計價的蛤蜊，有先詢問價格1兩45元，店家當面秤重說「一人一顆，這樣27兩」，結果結帳的時候變成44兩，莫名被「加重」，讓原PO氣炸，「是怎樣，點完餐以後蛤蜊的大小就瞬間成長62%是不是？！」

原PO跟收銀員反應，收銀員說要問幫忙點餐的人員，原PO表示服務人員來來去去，現場根本認不出來，又因為要趕著回去上班，最後只能付款了事，直批店家「奸巧」。

貼文曝光，網友紛紛留言批評店家，「灌單啊」、「沒告知就是詐騙」、「自動抓量沒問客人很不行」、「我第一次遇到店家會自動幫忙升級成兩人份生魚片」、「有遇過，說按人數上菜，結帳多了好幾百」、「這不就是強迫消費嗎？！」。為了避免糾紛，有網友建議，「有扣打的話建議點完就先結，才能安心吃飯」、「菜單不標價格的餐廳不建議去吃」。