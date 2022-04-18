快訊

總統府委外廠商確診 15人快篩結果出爐

好心給顧客杯架反遭一星負評 網安慰：你做得很好

聯合新聞網 / 綜合報導
一名餐飲業者未提供免費塑膠袋，被客人責罵並留負評。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
一名餐飲業者未提供免費塑膠袋，被客人責罵並留負評。圖擷自臉書社團「爆怨公社」

餐飲業經常與客人接觸，若客人與老闆交情好，有時候店家也會給點優惠，但日前一位老闆指出，自己開飲料店一年多，遇到一位奧客，買了三杯熱拿鐵，雇主好心送對方杯架，沒想到客人嫌棄「怎麼沒有袋子」，事後還給商家一星負評，網友紛紛安慰原PO「你做得很好」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社發文表示，她開飲料店一年多來，都保持笑容面對客人，雖然生意平淡，但顧客也都對她很好，從沒遇過奧客，直到近日有位來買飲料的阿姨，一次買了3杯中杯熱拿鐵。

原PO表示，因為店內規定袋子需要1塊錢，考量到對方一次拿3杯拿鐵不方便，因此她自己額外贈送對方杯架，沒想到顧客不高興，直言「怎麼沒有袋子？」原PO回應「店內規定袋子要一塊錢，妳需要買袋子嗎？這個杯架是我自己送妳的，怕妳不好拿。」

沒想到顧客這時又抱怨「我以後再也不來買了，袋子一塊錢都是圖利廠商的，袋子也只是拿去丟垃圾，送這個杯架有什麼用。」這讓原PO不滿，也回應「那把杯架還我好了」，接著顧客就用丟的把杯架還給店家。

事後，原PO透露，他們商店的Google評論被評價一星，而且除了這個評價以外，其他都是五星，讓她直呼「給一元袋子真的沒什麼，重要的是有些態度不好的客人不能寵，不給也是怕之後會壯大他們的自以為是。」

許多網友表示「難道客人去7-11都不用花錢買袋子？」、「法規就是要錢買袋子啊！自己要買這麼多杯又不買袋子，怪誰？」、「培養善待優質客人，不慣養奧客，很好的經營心態」、「袋子要錢不是很久了嗎？」、「做的再好還是會有不滿意的人，所以我從來不去看評價。沒必要因為評價跟一星就被影響自己工作心情」、「妳做得很好」。

奧客 餐飲業 爆怨公社

延伸閱讀

逛好市多沒搶到商品還得付停車費？ 他客訴才知虧大了

燒香燒成ㄇ字型 網一看狂勸「快簽威力彩」：神明報牌了

國小造句想破頭…兒「一萬用句型」破解4句 網讚：太聰明

冷凍薯條不用退冰不用炸 和鮭魚一起熱炒省油又對味

相關新聞

好心給顧客杯架反遭一星負評 網安慰：你做得很好

餐飲業經常與客人接觸，若客人與老闆交情好，有時候店家也會給點優惠，但日前一位老闆指出，自己開飲料店一年多，遇到一位奧客，買了三杯熱拿鐵，雇主好心送對方杯架，沒想到客人嫌棄「怎麼沒有袋子」，事後還給商家一星負評，網友紛紛安慰原PO「你做得很好」。

外送員要客人學習「下樓拿餐點」 同行揭真相：規定要送上樓

外送平台正夯，民眾只要在家動動手指，就可以請外送員包辦三餐，許多消費者也會客氣向外送員說「辛苦了」，但日前一位外送員抱怨，消費者不願意自己下樓取餐，只會「假好心說辛苦了」，引發網友熱議。

「呼吸道痛+流鼻水」他怒跑30家店買嘸快篩 鄉民更氣：還敢趴趴走？

本土疫情持續延燒，引發民眾恐慌開始搶購家用試劑，一名板橋網友就發文表示自己從上周開始出現呼吸道疼痛，目前更出現流鼻水症狀，他問過超過30間藥局、超商卻都找不到快篩試劑，讓他氣炸怒譙「到處都...

逛好市多沒搶到商品還得付停車費？ 他客訴才知虧大了

美式賣場好市多公告指出，會員當日消費滿五百元，停車最高優惠折抵三小時，因此多數人都會盡量消費達到門檻，以省去停車費用。不過有網友發現，其實只要是會員，每天最多可以領三張停車優惠券，可抵用三小時的費用。

佛心早餐店牛肉漢堡只賣30元 網一看價目表嚇壞：時光倒流？

物價年年升高，現在的早餐店餐點價格也越來越高，有時一份漢堡可能還要近百元。有網友分享佛心早餐店，吐司最便宜竟只要10元，連牛肉漢堡都只要30元，有在地人指出這家早餐店位於台中大甲，平時排隊都要30分鐘，其中鍋燒意麵是最推薦的餐點。網友直呼「便宜到像是時光倒流」。

上健身房要打滿三劑疫苗 他怒飆髒話：不會早講？

指揮中心規定，4月22日起進入部份場所需接種滿三劑疫苗，包括進入健身房、參加旅遊團或進香團等，引發部分民眾不滿。有PTT網友飆髒話抱怨「是不會早點講嗎？害我健身房都進不去！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。