好心給顧客杯架反遭一星負評 網安慰：你做得很好

餐飲業經常與客人接觸，若客人與老闆交情好，有時候店家也會給點優惠，但日前一位老闆指出，自己開飲料店一年多，遇到一位奧客，買了三杯熱拿鐵，雇主好心送對方杯架，沒想到客人嫌棄「怎麼沒有袋子」，事後還給商家一星負評，網友紛紛安慰原PO「你做得很好」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，她開飲料店一年多來，都保持笑容面對客人，雖然生意平淡，但顧客也都對她很好，從沒遇過奧客，直到近日有位來買飲料的阿姨，一次買了3杯中杯熱拿鐵。

原PO表示，因為店內規定袋子需要1塊錢，考量到對方一次拿3杯拿鐵不方便，因此她自己額外贈送對方杯架，沒想到顧客不高興，直言「怎麼沒有袋子？」原PO回應「店內規定袋子要一塊錢，妳需要買袋子嗎？這個杯架是我自己送妳的，怕妳不好拿。」

沒想到顧客這時又抱怨「我以後再也不來買了，袋子一塊錢都是圖利廠商的，袋子也只是拿去丟垃圾，送這個杯架有什麼用。」這讓原PO不滿，也回應「那把杯架還我好了」，接著顧客就用丟的把杯架還給店家。

事後，原PO透露，他們商店的Google評論被評價一星，而且除了這個評價以外，其他都是五星，讓她直呼「給一元袋子真的沒什麼，重要的是有些態度不好的客人不能寵，不給也是怕之後會壯大他們的自以為是。」

許多網友表示「難道客人去7-11都不用花錢買袋子？」、「法規就是要錢買袋子啊！自己要買這麼多杯又不買袋子，怪誰？」、「培養善待優質客人，不慣養奧客，很好的經營心態」、「袋子要錢不是很久了嗎？」、「做的再好還是會有不滿意的人，所以我從來不去看評價。沒必要因為評價跟一星就被影響自己工作心情」、「妳做得很好」。