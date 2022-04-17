他憶大班兒坐推車孩童座區遇險 引兩派網友戰爭論

許多大賣場均會提供附有孩童座區的手推車，讓父母不僅方便購物，也能照顧好小寶貝。日前有網友分享，自己大班的兒子坐在推車裡的孩童座區，但疑似下方卡榫磨損過度而往握把反方向推出，導致車內物品掉落損壞，因此提醒大家多多注意。文章曝光，也意外掀起小孩能否乘坐手推車的爭論。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中發文表示，當他在逛好市多的時候，看到一名年紀約為國小四年級的女童坐在推車內的孩童座區看書，不禁回想起先前大班兒子發生的慘劇。

他回憶，兒子那時坐在推車孩童座區內，然而推車可收納的活動鐵網下方卡榫貌似過度磨損，無法承受身體重量，進而往握把反方向推出，使得車內物品包含數瓶紅酒掉落破碎。雖然孩子沒事，超市人員趕緊清理現場，但自此也不敢再讓小孩乘坐該區，所以也勸告眾人「超過公斤數的人不要坐在推車內」。

對此，有網友感謝原PO的提醒，但也無奈表示仍時常看到其他人不當使用，「坐不下座板就不要坐了，腳踏在購物車裡真的不衛生」、「昨天在新店家X福看到應該都是讀小學，妹妹推著購物車裡的哥哥用快速的方式玩著」、「還有人不只拿來裝小孩，拿來裝女朋友的，傻眼」、「實在不懂那些把大小孩放進去的家長在想什麼？本來就是設計坐小小孩的，都已經有正常行走能力為何不自己走？」。

此外，貼文也掀起正反兩派網友討論小孩是否能乘坐推車，「購物車絕對不是適合小孩坐的地方！我真的不懂這些家長怎麼放心把幼兒放到一個又硬又髒又有可能割傷的地方？！」、「一直以來，真心覺得推車本來就不該有任何多大的孩子在裡面，第一衛生問題、第二安全問題、第三觀感問題！」、「小孩在推車外面的危險絕對大於好好在推車內，不會各種手賤摸商品或到處跑被撞到或撞到別人」、「就是有人自己帶小孩才不得已把小孩帶出門，難道有小孩就不能逛賣場？」。