網紅一家遭抱怨「確診還帶小孩來上課」 夫妻澄清：當下有告知

超過30萬人追蹤的知名網紅「Halo-Mavis國際連線」，夫妻兩人在13日透過直播宣布確診，小孩也收到PCR採檢陽性通知，但跟他們同校的家長在網路上指控「這一家人疑似延遲通報學校」，讓自家小孩照常上課，導致疫情擴散，Halo-Mavis夫妻也開直播回應。

日前有學生家長指出，Halo-Mavis夫妻在13日就知道自己和小孩都確診，但晚上直播時，卻哭訴「擔心小孩染疫」，疑似沒有馬上通知學校，導致14日其他家長不知情，還冒雨把孩子送往學校，等到家長收到匡列通知後，才發現夫妻確診，趕快把孩子接回家隔離。

不過，Halo-Mavis夫妻14日在臉書發文指出，沒有人希望生病，也沒有人希望因為自己生病，而讓別人也生病，夫妻倆在病況中也都還在努力處理事情，其實11日當下一知道有狀況後，立刻告知所有人，並配合政府的疫調。他們指出，11日接到衛生局消息後，先讓孩子快篩，雖然當下呈現陰性，但隔天馬上讓他請假，並告知老師狀況，而且孩子是在13日晚間才收到確診通知。

隨著檢討聲浪加劇，夫妻倆在16日開直播表示，有很多需要道歉的地方，因為自己的關係，不小心害到孩子染疫，他去學校又增加了許多風險，包含同班同學被傳染新冠肺炎，「真的很抱歉，因為我們導致停班停課的事情，真的很不好意思」。

今（17）日兩人又分享染疫的症狀，指出確診後最明顯的症狀是「喉嚨」，會乾咳、而且咳到會很緊的感覺。他們表示，「我們進來到隔離旅館後，這邊一開始是不會給任何藥品，建議要自己準備好所有東西，例如孩子退燒藥、退熱貼、感冒藥等等」。