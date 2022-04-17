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他抱怨隔離餐太油 眾人看了狂搖頭：身在福中不知福

聯合新聞網 / 綜合報導
有一名網友抱怨「新竹居家隔離的送餐服務，早餐真的是不行，小孩子一大早吃蔥油餅加蛋配保久乳是想把人給搞到拉肚子嗎？」圖擷自爆怨公社
有一名網友抱怨「新竹居家隔離的送餐服務，早餐真的是不行，小孩子一大早吃蔥油餅加蛋配保久乳是想把人給搞到拉肚子嗎？」圖擷自爆怨公社

台灣最近疫情又升溫，許多接到隔離通知的民眾們也紛紛進行隔離，有一名網友最近就分享他隔離期間收到的早餐，並抱怨早餐吃很油的蔥油餅配牛奶根本是拉肚子大餐，讓網友看了狂搖頭，「身在福中不知福」。

原PO在「爆怨公社」發文表示，他4月15日接到電話隔離通知，傍晚就申請送餐服務，結果早餐送來了蔥油餅加一盒牛奶，讓他直呼，「新竹居家隔離的送餐服務，早餐真的是不行，小孩子一大早吃蔥油餅加蛋配保久乳是想把人給搞到拉肚子嗎？」他回憶起小孩在國小跟幼稚園時，早餐也沒吃過這麼油配牛奶的，「難道準備餐點的人都這樣給孩子吃的嗎？」

網友紛紛留言，「我覺得早餐不錯啊」、「還好吧？我家的每天吃」、「看起來很正常」、「餵母乳應該比較健康又無油」、「隔離完小孩就會告訴你，那超好吃的」、「如果我有小孩我會教育小孩要惜福珍惜食物，因為很多弱勢家庭的小孩都沒早餐可吃」、「我早餐連牛奶都沒有」、「不好意思，這是我家早餐的日常」、「都已經隔離，求溫飽就不錯了吧，身在福中不知福」、「別怨了，等隔離完成，人沒事了怎麼吃都嘛隨你吃，眼光放遠些」、「為人父母請學習感恩，給小孩一個好榜樣，多給社會一點正面的力量！」

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