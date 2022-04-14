快訊

輝瑞口服藥4100人份抵台 估第二季前將有35萬人份到貨

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

指揮中心催下載社交距離APP 鄉民反而怒了...抓bug狂灌一顆星

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情指揮中心鼓勵民眾下載台灣社交距離APP，未來進入場域時僅須出示APP畫面，得免用其他實聯制措施。只要曾與確診者有超過2分鐘、2公尺內接觸史，即可接獲通知。報系資料照／記者杜建重攝影
疫情指揮中心鼓勵民眾下載台灣社交距離APP，未來進入場域時僅須出示APP畫面，得免用其他實聯制措施。只要曾與確診者有超過2分鐘、2公尺內接觸史，即可接獲通知。報系資料照／記者杜建重攝影

台灣疫情延燒，今（14）日本土確診暴增874例，疫調匡列速度難跟上確診速度，流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前開出條件，指「若台灣社交距離APP達成1300萬安裝次數」就考慮取消實聯制，但此言似乎引起PTT鄉民集體不滿。

對於是否取消實聯制？陳時中表示「台灣社交距離APP達成1300萬安裝次數」，即佔總人口6成，就可以達到好的疫調效果，也就會考慮取消實聯制，但台灣社交距離APP仰賴確診者自行上傳隨機ID資料，就有鄉民認為「聯實制都不願掃了，還怎麼會上傳？」最後APP遭到大批鄉民狂刷一顆星。

台灣社交距離APP慘遭鄉民出征，被狂刷負評、給出一顆星評價，鄉民狠批「明明足跡重疊卻一點警示都沒有」、「我和確診足跡重疊至少四次，結果每天跳出的通知都說未接觸，笑死人」、「如果確診者沒有上傳資料，每天只顯示無接觸風險，這有意義嗎？實在沒有使用的必要」、「都確診了應該在隔離吧，為什麼還會上路趴趴走？」。

台灣社交距離APP引來罵聲，但也有不少網友喊聲支持，「可以知道確診者有沒有在附近，是很厲害的功能！」、「刪除重新安裝，與確診有接觸的消息就會重置」、「開發團隊辛苦了！」、「不用想了，趕快載起來，祝大家平安健康！」

鄉民怒灌「台灣社交距離」APP一顆星。 圖擷自APP Store
鄉民怒灌「台灣社交距離」APP一顆星。 圖擷自APP Store

社交距離 PTT APP

延伸閱讀

40年老屋比新成屋還貴...沒天理？ 網指1重點：不是沒原因

本土上萬例會發生？他稱台人提前先見這數字「就會受不了」自我約束

QA整理包／公費快篩試劑領取及PCR篩檢問答 檢測者需符這些條件

本土+874「再創新高」！ 網曝「這時間點」破千例：穩了

相關新聞

指揮中心催下載社交距離APP 鄉民反而怒了...抓bug狂灌一顆星

台灣疫情延燒，今（14）日本土確診暴增874例，疫調匡列速度難跟上確診速度，流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前開出條件，指「若台灣社交距離APP達成1300萬安裝次數」就考慮取消實聯制，但此言似乎引起P

母到通訊行遭拐換約還傻交證件 網籲：別讓老人獨自去

日前網友在「爆廢公社」發文表示，媽媽因忘記手機的解鎖圖案，到通訊行尋求協助，沒想到被店員推銷換約換新手機，但媽媽身上沒帶這麼多錢，對方押了雙證件還說有空再來拿就好，讓原PO發文籲：「耳根子軟的人一定要帶人陪同去辦約，尤其千萬沒事不要隨便交出自己的證件」。

他去郵局兌幣竟拿到8個50元假幣 網建議聽聲音辨識

小心50元假幣！日前有網友表示，自己到郵局兌換的100個50元中，竟然有8個是假幣。對此，有網友警告其實市面上50元假幣氾濫，但也有辨識的方法。

奧客居家清潔嫌「抹布髒」自備工具求降價 她怒斥：誰接你家誰倒霉

一位從事居家清潔的網友發文提到，工作期間接到客戶電話，對方不僅態度差，甚至還說：「我不要用你們的抹布，你們的都很髒」，表示會自備工具，要原PO算便宜點，讓她氣得掛斷電話。

疑因沒接受推銷水管被鑽洞 網曝手法超惡劣

日前一位網友在「爆怨公社」表示，他遇到一名業主沒接受上一位水電的推銷，家裡水管疑似因此被鑽出一個洞，讓原PO發文嘆：「有夠沒品」。

台積電惹的禍？ 台南善化「250元雞腿便當」引網熱議

台南素有美食之都的美譽，「俗擱大碗」的美食是許多旅客拜訪台南的原因之一。近日卻有網友發文指出，台南善化物價高得驚人，一個雞腿便當要價250元，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。