指揮中心催下載社交距離APP 鄉民反而怒了...抓bug狂灌一顆星

台灣疫情延燒，今（14）日本土確診暴增874例，疫調匡列速度難跟上確診速度，流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前開出條件，指「若台灣社交距離APP達成1300萬安裝次數」就考慮取消實聯制，但此言似乎引起PTT鄉民集體不滿。

對於是否取消實聯制？陳時中表示「台灣社交距離APP達成1300萬安裝次數」，即佔總人口6成，就可以達到好的疫調效果，也就會考慮取消實聯制，但台灣社交距離APP仰賴確診者自行上傳隨機ID資料，就有鄉民認為「聯實制都不願掃了，還怎麼會上傳？」最後APP遭到大批鄉民狂刷一顆星。

台灣社交距離APP慘遭鄉民出征，被狂刷負評、給出一顆星評價，鄉民狠批「明明足跡重疊卻一點警示都沒有」、「我和確診足跡重疊至少四次，結果每天跳出的通知都說未接觸，笑死人」、「如果確診者沒有上傳資料，每天只顯示無接觸風險，這有意義嗎？實在沒有使用的必要」、「都確診了應該在隔離吧，為什麼還會上路趴趴走？」。