指揮中心催下載社交距離APP 鄉民反而怒了...抓bug狂灌一顆星
台灣疫情延燒，今（14）日本土確診暴增874例，疫調匡列速度難跟上確診速度，流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前開出條件，指「若台灣社交距離APP達成1300萬安裝次數」就考慮取消實聯制，但此言似乎引起PTT鄉民集體不滿。
對於是否取消實聯制？陳時中表示「台灣社交距離APP達成1300萬安裝次數」，即佔總人口6成，就可以達到好的疫調效果，也就會考慮取消實聯制，但台灣社交距離APP仰賴確診者自行上傳隨機ID資料，就有鄉民認為「聯實制都不願掃了，還怎麼會上傳？」最後APP遭到大批鄉民狂刷一顆星。
台灣社交距離APP慘遭鄉民出征，被狂刷負評、給出一顆星評價，鄉民狠批「明明足跡重疊卻一點警示都沒有」、「我和確診足跡重疊至少四次，結果每天跳出的通知都說未接觸，笑死人」、「如果確診者沒有上傳資料，每天只顯示無接觸風險，這有意義嗎？實在沒有使用的必要」、「都確診了應該在隔離吧，為什麼還會上路趴趴走？」。
台灣社交距離APP引來罵聲，但也有不少網友喊聲支持，「可以知道確診者有沒有在附近，是很厲害的功能！」、「刪除重新安裝，與確診有接觸的消息就會重置」、「開發團隊辛苦了！」、「不用想了，趕快載起來，祝大家平安健康！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言