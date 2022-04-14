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母到通訊行遭拐換約還傻交證件 網籲：別讓老人獨自去
日前有位網友在「爆廢公社」發文表示，媽媽因忘記手機的解鎖圖案，到通訊行尋求協助，沒想到被店員推銷換約換新手機，但媽媽身上沒帶這麼多錢，對方押了雙證件還說有空再來拿就好，讓原PO發文籲：「耳根子軟的人一定要帶人陪同去辦約，尤其千萬沒事不要隨便交出自己的證件」。
原PO發文提到，媽媽只是因忘記手機解鎖圖案而到通訊行請店員幫忙，但對方不僅向媽媽推銷換約換新手機，還用她的帳號打卡發評論。原PO表示：「整個過程媽媽就這樣傻傻的簽了約，因為現金不足被押了兩張證件」。隔天原PO陪同媽媽領回證件時，店家表示客人現金不足時，他們以往經驗都要押雙證件。而當下原PO希望店家簽切結書聲明保留證件期間，沒有將證件挪作他用，也遭店家拒絕。
許多網友留言表示，「門號還沒使用的話直接跟總公司投訴，要求解約門號」、「真的很討厭用話術騙一些不懂的長輩，打客服吧」、「直接向客服申訴，如果不解約，消基會見。他算準你們比較軟，才敢亂來，自己權益要自己捍衛，加油」、「千萬別讓老人獨自去通信行」、「我家長輩去通訊行，被半哄半騙續約換一支OPPO手機回來，說有多好用，但她原本拿的是S20（當時未滿1年）」、「我爸就是便宜的合約被續約成399，啊一個老人是要用多大流量啦」。
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