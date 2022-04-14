他去郵局兌幣竟拿到8個50元假幣 網建議聽聲音辨識

小心50元假幣！日前有網友表示，自己到郵局兌換的100個50元中，竟然有8個是假幣。對此，有網友警告其實市面上50元假幣氾濫，但也有辨識的方法。

原PO在爆料公社發文分享，自己到郵局將5000元更換成50元硬幣，但當下沒有多加檢查，直至事後才發現100個硬幣中，藏有8枚假硬幣，所幸行員得知緣由後願意全數回收。原先讓人放心的郵局也會兌換出假幣，讓不少人心生警惕。

有網友指出現在流通的50元假幣很多，「50很多假的啊」、「其實，50假的很多，只是面額小，一般民眾不會去注意到」、「50元很難防，它的防偽記號不容易馬上確認，通常都是順手就收了，因為並不算大額不會認真去辨識」、「50元硬幣真的不能存，50假幣在市場流通已經好幾年了，政府都沒管」。

也有人建議可用聲音判斷真偽，「真的50丟地上會坑坑響，假的是康康響」、「之前在大賣場找一個50拿去7-11買東西，店員丟下去桌上就知道假的」、「跟買西瓜一樣聽聲音」、「聽聲音最準了，太清脆聲音通常都是假的，許多假幣8成都是清脆聲音」。