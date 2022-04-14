奧客居家清潔嫌「抹布髒」自備工具求降價 她怒斥：誰接你家誰倒霉

一位從事居家清潔的網友在「爆怨公社」發文提到，工作期間接到客戶電話，對方不僅態度差，甚至還說：「我不要用妳們的抹布，妳們的都很髒」，表示會自備工具，要原PO算便宜點，讓她氣得掛斷電話。

網友接到客戶電話詢問居家清潔價錢，對方不僅態度差，還認為原PO開出的價錢太貴，並表明會自備工具，對方提到：「我不要用妳們的抹布，妳們的都很髒，我不要跟其他人共用，還有吸塵器拖把那些我們自己也有，妳什麼都不用帶，算便宜一點」，後來原PO不願再和對方多談，果斷掛電話。她認為對方簡直是奧客，且她平常使用的抹布都會每天換洗、消毒，一定比對方家的抹布乾淨，她發文痛罵：「誰接你家誰倒霉」。

其他網友留言表示，「這個做完一定會討價還價」、「妳要說工具是其次，（時薪）450的價格主要是付體力活的，不是付工具的」、「妳太客氣了，應該等掛電話前就嗆回去的」、「這種人不接也罷」、「我做清潔但我不做居家，因為太多不合理的要求、奧客多」。