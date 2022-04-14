快訊

懶人包／輕重症管理、快篩實名制 新台灣模式一次看

直播／直逼千例！本土+874例 再創單日新高 新北增360例最多

台積電惹的禍？ 台南善化「250元雞腿便當」引網熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，台南善化一個雞腿便當要價250，並附上照片。圖截自PTT
一名網友抱怨，台南善化一個雞腿便當要價250，並附上照片。圖截自PTT

台南素有美食之都的美譽，「俗擱大碗」的小吃是許多旅客拜訪台南的原因之一。近日卻有網友發文指出，台南善化物價高得驚人，一個雞腿便當要價250元，引發網友熱議。

一名網友在PTT八卦版上，以「台南善化物價也太驚人了吧？」為題po文抱怨，日前於善化一家日式便當店用餐時，發現一個便當動輒200到500元，已經走進店內的他，只好勉強點了最便宜、250塊的雞腿便當。該名網友亦附上菜單和便當照片佐證，接著評價「是滿好吃的，可是還是覺得很貴，怎麼感覺物價比台北高？」。

文章一出，引發部分網友共鳴，「好扯，掛個日式價錢乘以2」、「一個月十幾萬才敢這樣吃吧」、「你沒問老闆，這是日幣嗎？」、「超貴，台北便當還沒有這麼離譜」。

不過，也有一派網友認為，這個物價「很正常」，並點出南部科學園才是物價高的主因，「台積電害的」、「善化都南科的啊，有錢人」、「工程師吃這價位算一般而已吧？」、「不要瞧不起南科的消費力」。

更有網友直言，善化即將變成第二個竹北，「新竹笑而不語」、「新竹工程師：不能只有我被盤」、「之後就換高雄了」。

台南 便當 物價

延伸閱讀

早餐店點半熟蛋結帳加收5元 理由是「要顧很麻煩」 網友意見兩極

俗又大碗超商好物變貴了 老饕怒道：寧願吃早餐店的

黑松沙士宣布漲價 網友崩潰喊：喝不起快樂水

熱門手搖飲一直換「COCO」卻一直都在？ 網友曝：優勢不在這

相關新聞

台積電惹的禍？ 台南善化「250元雞腿便當」引網熱議

台南素有美食之都的美譽，「俗擱大碗」的美食是許多旅客拜訪台南的原因之一。近日卻有網友發文指出，台南善化物價高得驚人，一個雞腿便當要價250元，引發網友熱議。

他買烤鴨解饞竟被鄰居追問「長輩知道嗎」 結局神轉折曝一狀況更尷尬

網購商家為了方便，時常會隨意拿舊紙箱包裝，導致外觀與內容不符，現在這種情況也出現在美食店家上。有網友外帶烤鴨回家享用，卻被鄰居再三關心財務狀況，擔心他因缺錢花用跑去借錢，讓他十分納悶，事後才哭笑不得的發現「都是袋子惹的禍」。

他誆稱住「南投漁港」 詐騙集團傻傻附和：真假我也是

詐騙集團橫行台灣，受害消息時有所聞，但仍有民眾一眼識破。日前有網友分享一段他與詐騙集團鬥智的過程，內容為他向對方表示家住南投漁港附近，想不到詐騙集團反而鉤謊稱自己也住那，讓原PO好氣又好笑地說：「詐騙集團都不做功課的嗎？」

早餐店點半熟蛋結帳加收5元 理由是「要顧很麻煩」 網友意見兩極

近來萬物齊漲，店家也紛紛吹漲價風，有位女網友在一間早餐店點了一份漢堡蛋，「蛋要半熟」，結帳時卻比標價貴了5元。網友疑惑「漲價了嗎」，老闆卻回答，「漢堡蛋全熟的是35元，半熟40元，因為半熟還要顧太麻煩了」。她聽完很傻眼，在臉書爆廢公社PO文想聽聽網友的意見。

他好奇歐美「不戴口罩卻能降確診」 鄉民分享荷、德與病毒共存現況

本土疫情履創新高，清零已不再是首要任務，政府防疫政策也逐漸走向清零模式，但有鄉民好奇，明明Omicron傳染力強，為何歐美不戴口罩確診率卻能持續下降？引發網友討論，意外釣出旅居荷蘭、德國的網友現身說明當地「共存現況」，透露「確診下降」的關鍵。

小7超狂服務再+1「他進門見這畫面」網心疼喊： 店員超辛苦

超商店員要做的事情越來越多！從最早以前基本的補貨、結帳外，現在又出現各式如做咖啡、製作冰淇淋等技能。近日天氣變化大，超商開始推出冰品優惠，有眼尖的網友發現，7-11的店員竟然又新增了一個「挖冰」技能，網友直呼「真心覺得便利超商的員工超級辛苦」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。