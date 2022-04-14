台積電惹的禍？ 台南善化「250元雞腿便當」引網熱議

台南素有美食之都的美譽，「俗擱大碗」的小吃是許多旅客拜訪台南的原因之一。近日卻有網友發文指出，台南善化物價高得驚人，一個雞腿便當要價250元，引發網友熱議。

一名網友在PTT八卦版上，以「台南善化物價也太驚人了吧？」為題po文抱怨，日前於善化一家日式便當店用餐時，發現一個便當動輒200到500元，已經走進店內的他，只好勉強點了最便宜、250塊的雞腿便當。該名網友亦附上菜單和便當照片佐證，接著評價「是滿好吃的，可是還是覺得很貴，怎麼感覺物價比台北高？」。

文章一出，引發部分網友共鳴，「好扯，掛個日式價錢乘以2」、「一個月十幾萬才敢這樣吃吧」、「你沒問老闆，這是日幣嗎？」、「超貴，台北便當還沒有這麼離譜」。

不過，也有一派網友認為，這個物價「很正常」，並點出南部科學園才是物價高的主因，「台積電害的」、「善化都南科的啊，有錢人」、「工程師吃這價位算一般而已吧？」、「不要瞧不起南科的消費力」。

更有網友直言，善化即將變成第二個竹北，「新竹笑而不語」、「新竹工程師：不能只有我被盤」、「之後就換高雄了」。